Vance vs. Rubio: quién es el favorito entre los republicanos para reemplazar a Trump, según encuestas

La carrera por la sucesión de Donald Trump entró en una etapa de definiciones prematuras. Si bien JD Vance fue considerado durante mucho tiempo como el sucesor natural republicano, nuevos informes de ABC News y The Wall Street Journal revelan que Marco Rubio gana terreno rápidamente, impulsado por el círculo de donantes y su influencia en la seguridad nacional de EE.UU.

Las encuestas que dividen al Partido Republicano

El escenario actual presenta una paradoja estadística que mantiene en vilo al oficialismo en EE.UU.

JD Vance fue considerado durante mucho tiempo como el sucesor natural del ala radical del partido (Photo by ANNABELLE GORDON / AFP) ANNABELLE GORDON� - AFP�

Según un análisis reciente de Real Clear Polling, Rubio supera por poco a Vance en las probabilidades de ganar una elección general en 2028, con un 18,8% frente al 17,3% del actual vicepresidente.

No obstante, para llegar a esa instancia, el secretario de Estado debería vencer primero en la interna partidaria.

En las primarias republicanas, la ventaja de JD Vance sigue siendo sólida. El mismo medio le otorga al vicepresidente un 45% de apoyo entre la base, seguido por Donald Trump Jr. con un 17,5%, mientras que Rubio queda relegado a un tercer puesto con el 11,1%.

Estos números reflejan que, si bien el secretario de Estado es más competitivo “hacia afuera”, Vance retiene el corazón del movimiento MAGA:

Preferido de la base: Vance lidera la intención de voto en las primarias del Partido Republicano .

Vance lidera la intención de voto en las . Preferido por los donantes: Rubio ha causado una gran impresión en el círculo de Mar-a-Lago y ya está en marcha una iniciativa para “reclutarlo” formalmente, de acuerdo con El Español.

Rubio ha causado una gran impresión en el círculo de y ya está en marcha una iniciativa para “reclutarlo” formalmente, de acuerdo con El Español. Imagen negativa: según una encuesta de NBC News, ambos afrontan un reto con respecto a la popularidad. El 49% desaprueba a Vance y el 41% a Rubio.

Marco Rubio ganó popularidad en el último tiempo (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein� - AP�

La visibilidad de Marco Rubio y el factor Irán

La escalada militar con Irán representó un escenario de contraste para los dos líderes.

Vance, mientras estaba en Washington con un perfil bajo, supervisaba la Operación Furia Épica. En la “sala de crisis” de Mar-a-Lago, Marco Rubio fue fotografiado con el presidente.

El vicepresidente, en el pasado, se mostró en contra de intervenciones militares amplias, lo que lo posiciona a la par de figuras como Tucker Carlson. Sin embargo, esto le quitó protagonismo ante la postura más belicista del gabinete.

Esta cercanía de Rubio con Trump llevó al mandatario a preguntar en privado a sus donantes si preferían al secretario de Estado por sobre su propio vicepresidente.

Trump preguntó en privado a sus donantes si preferían al secretario de Estado por sobre su propio vicepresidente (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Los riesgos del conflicto para el secretario de Estado

El papel de Rubio en la guerra, a pesar de su ascenso, podría convertirse en un arma de doble filo.

Una encuesta de Ipsos revela que solamente el 29% de los estadounidenses respalda la operación militar vigente, en tanto que un 43% está en desacuerdo.

Si la contienda se extiende o pierde claridad, el secretario de Estado podría desgastarse de manera irreversible antes de las elecciones. Según Newsweek:

Influencia total: en su rol como secretario de Estado, Rubio ha concentrado un poder inédito en la política exterior, dominando la agenda diplomática y eclipsando en ocasiones a otras figuras clave del Consejo de Seguridad Nacional.

en su rol como secretario de Estado, Rubio en la política exterior, dominando la agenda diplomática y eclipsando en ocasiones a otras figuras clave del Consejo de Seguridad Nacional. Estrategia de Vance: sus consejeros se abstienen de encasillarlo en un área concreta con el fin de establecerlo como un “defensor absoluto” de la agenda de Trump .

sus consejeros se abstienen de encasillarlo en un área concreta con el fin de establecerlo como un . Lealtad total: Trump bromea con la rivalidad entre los dos y les pregunta quién estará en el primer puesto de la lista en el futuro.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el 9 de enero de 2026, en Washington. Lo acompañan, a la izquierda, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

El Partido Republicano tiene que decidir si da más importancia al candidato que mejor se comunica con la base obrera del Medio Oeste o a aquel que muestra más estabilidad ante el electorado independiente.

El resultado de esta interna será más que importante para decidir si el trumpismo tiene la capacidad de mantenerse en la Casa Blanca luego de 2028.