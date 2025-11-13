EEUU dice que responderá "con firmeza" a cualquier ataque contra la integridad electoral en Honduras

Estados Unidos reaccionará "con rapidez y firmeza" ante cualquier perturbación del proceso electoral en Honduras, declaró este miércoles el subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Landau.

"Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre", declaró Landau en un mensaje en la red X.

"Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras", añadió.

"Responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras", concluyó.

El empate técnico entre candidatos de izquierda y de derecha, según los sondeos, ha llevado a acusaciones mutuas de querer cometer fraude en los comicios generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó el martes su preocupación por los problemas que atrasan los preparativos de los comicios y pidió garantías para las autoridades electorales.

La labor del órgano electoral enfrenta una serie de escollos debido a la fuerte confrontación entre el oficialismo de izquierda y dos partidos opositores de derecha.

Según las encuestas, el comunicador Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha), están en empate técnico.

jz/atm