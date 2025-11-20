EEUU elimina elevados aranceles impuestos a muchos productos agrícolas de Brasil
El gobierno de Estados Unidos eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, según un decreto publicado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca.
Los gravámenes estadounidenses aplicados a numerosos productos brasileños aumentaron un 40% a principios de agosto por razones políticas.
El presidente Donald Trump reprochaba a Brasil por los procesos judiciales iniciados contra su aliado, el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, acusado de haber intentado un golpe de Estado en enero de 2023 tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
