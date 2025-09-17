“EE.UU. les da la bienvenida”: la carta de Trump a los nuevos ciudadanos naturalizados, a pesar de su política antiinmigración

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump incrementó sus esfuerzos en el control migratorio y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. En medio de su ofensiva contra la comunidad extranjera, publicó una carta destinada a los nuevos ciudadanos americanos.

Qué dice la carta de Donald Trump a los nuevos ciudadanos americanos

Donald Trump compartió un comunicado a aquellos que completaron el proceso de naturalización y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. En el escrito, publicado a través del perfil de X de la Casa Blanca, este miércoles 17 de septiembre, les dio un cálido recibimiento y destacó el honor de este estatus.

La carta de Donald Trump a los nuevos ciudadanos estadounidenses X/@WhiteHouse

“Estados Unidos siempre ha dado la bienvenida a aquellos que abrazan nuestros valores, se integran en nuestra sociedad y juran lealtad a nuestro país”, expresó el mandatario republicano. A su vez, resaltó el vínculo “sagrado” que se consagra a través del juramento con EE.UU., su historia, cultura y valores.

“Nuestra historia ahora es su historia. (...) Y nuestra Constitución es ahora suya, para salvaguardar, honrar y respetar”, enfatizó.

En su carta, el presidente prosiguió: “Aplaudimos su devoción a nuestro país, a nuestro pueblo y a nuestra gran historia estadounidense. Mientras el pueblo continúe amando a nuestro país y defendiendo nuestros valores, no habrá nada que nuestra nación no pueda lograr”.

“Nuestras comunidades prosperarán. Nuestro pueblo progresará. Nuestras tradiciones perdurarán. Y nuestro futuro será más brillante, más radiante y más esperanzador que nunca”, concluyo´.

El mensaje de la Casa Blanca para las personas que completaron la naturalización X/@WhiteHouse

La Casa Blanca también compartió un extracto del escrito en el que instó a los nuevos ciudadanos americanos a otorgarle importancia a la obtención de este estatus legal en ese país. “Este rico patrimonio ahora les corresponde protegerlo, promoverlo y transmitirlo a la próxima generación”, subrayó.

La bienvenida de Trump a nuevos ciudadanos, en medio del endurecimiento de sus políticas migratorias

La Casa Blanca publicó el escrito del mandatario republicano en medio del endurecimiento sostenido de las políticas antiinmigrantes, así como también del avance del ICE en ciudades santuario como Chicago, en Illinois.

Asimismo, Trump también impulsó medidas para restringir el acceso a ciertos permisos migratorios, como el refugio, el asilo y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a diversas naciones este 2025.

Incluso intentó, a través de una orden ejecutiva, terminar con la regla de nacionalidad por nacimiento. No obstante, un tribunal federal bloqueó esa medida y reafirmó la vigencia de la Enmienda 14 de la Constitución.

Donald Trump amenazó a Chicago con el envío de efectivos federales y un incremento de operativos del ICE Archivo

El avance del ICE y el aumento de las deportaciones en Estados Unidos

En los primeros seis meses del segundo mandato presidencial de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reportó que se registraron alrededor de 150 mil personas deportadas.

Según reclamaron diversos gobiernos estatales y locales, estas expulsiones no se alinearon exclusivamente con el objetivo inicial de priorizar a los migrantes sin estatus legal que presentaban antecedentes penales. En específico, denuncian que muchas detenciones y deportaciones afectaron también a personas sin historial criminal.