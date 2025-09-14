Qué es y cómo usar la herramienta oficial del Uscis para saber si califica para la naturalización estadounidense

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) brinda de manera gratuita la Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización. Este cuestionario sirve para que los solicitantes de la nacionalidad estadounidense se orienten y logren identificar si son elegibles o no para completar el trámite.

¿Cómo es la Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización del Uscis?

El organismo aclara en su sitio oficial que esta herramienta tiene como único objetivo servir de guía inicial para quienes piensan completar el Formulario N-400. No sustituye la revisión final del Uscis ni representa una decisión oficial sobre la solicitud.

El cuestionario incluye aspectos clave como:

Padres ciudadanos : si alguno de los progenitores era ciudadano estadounidense al momento del nacimiento.

: si alguno de los progenitores era ciudadano estadounidense al momento del nacimiento. Edad.

Servicio militar : si la persona integra o integró las fuerzas armadas de EE.UU.

: si la persona integra o integró las fuerzas armadas de EE.UU. Estatus migratorio : si posee residencia permanente legal.

: si posee residencia permanente legal. Casos de VAWA : si obtuvo la residencia bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer como cónyuge o hijo de un ciudadano que ejerció maltrato o crueldad extrema.

: si obtuvo la residencia bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer como cónyuge o hijo de un ciudadano que ejerció maltrato o crueldad extrema. Tiempo como residente : fecha en que obtuvo la residencia permanente.

: fecha en que obtuvo la residencia permanente. Matrimonio con ciudadano: si sigue casado con un ciudadano estadounidense. En caso de divorcio, separación, anulación o fallecimiento del cónyuge, corresponde seleccionar “no”.

Además, contempla situaciones especiales vinculadas a familiares de miembros de las fuerzas armadas fallecidos.

¿Es obligatorio contar con un abogado para solicitar la naturalización estadounidense?

Según el Uscis, no es un requisito contratar a un abogado para iniciar el trámite de ciudadanía estadounidense. Cualquier persona que cumpla con las condiciones puede presentar por sí misma los formularios, incluido el “N-400, Solicitud de Naturalización”, que se completa y envía en línea.

Sin embargo, hay quienes deciden buscar acompañamiento profesional durante el proceso. En esos casos, la normativa es clara: solo los abogados y representantes acreditados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) están autorizados a dar asesoramiento legal. Ellos pueden indicar qué formularios se deben presentar, qué documentos adjuntar, explicar las alternativas migratorias disponibles y comunicarse con la agencia en nombre del interesado.

En tanto, el Uscis advierte que existen personas u organizaciones que ofrecen ayuda con los trámites migratorios sin estar habilitadas, lo que puede exponer al solicitante a estafas o retrasos en su caso. Por eso, recomienda siempre verificar que el profesional elegido esté acreditado oficialmente.

Quienes opten por llevar adelante el trámite sin asistencia legal cuentan igualmente con recursos disponibles. El Centro de Recursos de Ciudadanía ofrece materiales de estudio para preparar el examen que se debe hacer y las guías prácticas sobre cómo completar los documentos.

Los 10 pasos para obtener la ciudadanía estadounidense

El Uscis detalla un esquema de pasos a seguir a lo largo del proceso de naturalización, para evitar errores y completar el trámite de la mejor manera: