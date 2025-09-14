Qué es y cómo usar la herramienta oficial del Uscis para saber si califica para la naturalización estadounidense
El cuestionario no otorga por sí mismo la ciudadanía, pero funciona como una guía clave para saber si es el momento adecuado para iniciar el proceso
- 5 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) brinda de manera gratuita la Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización. Este cuestionario sirve para que los solicitantes de la nacionalidad estadounidense se orienten y logren identificar si son elegibles o no para completar el trámite.
¿Cómo es la Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización del Uscis?
El organismo aclara en su sitio oficial que esta herramienta tiene como único objetivo servir de guía inicial para quienes piensan completar el Formulario N-400. No sustituye la revisión final del Uscis ni representa una decisión oficial sobre la solicitud.
El cuestionario incluye aspectos clave como:
- Padres ciudadanos: si alguno de los progenitores era ciudadano estadounidense al momento del nacimiento.
- Edad.
- Servicio militar: si la persona integra o integró las fuerzas armadas de EE.UU.
- Estatus migratorio: si posee residencia permanente legal.
- Casos de VAWA: si obtuvo la residencia bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer como cónyuge o hijo de un ciudadano que ejerció maltrato o crueldad extrema.
- Tiempo como residente: fecha en que obtuvo la residencia permanente.
- Matrimonio con ciudadano: si sigue casado con un ciudadano estadounidense. En caso de divorcio, separación, anulación o fallecimiento del cónyuge, corresponde seleccionar “no”.
Además, contempla situaciones especiales vinculadas a familiares de miembros de las fuerzas armadas fallecidos.
¿Es obligatorio contar con un abogado para solicitar la naturalización estadounidense?
Según el Uscis, no es un requisito contratar a un abogado para iniciar el trámite de ciudadanía estadounidense. Cualquier persona que cumpla con las condiciones puede presentar por sí misma los formularios, incluido el “N-400, Solicitud de Naturalización”, que se completa y envía en línea.
Sin embargo, hay quienes deciden buscar acompañamiento profesional durante el proceso. En esos casos, la normativa es clara: solo los abogados y representantes acreditados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) están autorizados a dar asesoramiento legal. Ellos pueden indicar qué formularios se deben presentar, qué documentos adjuntar, explicar las alternativas migratorias disponibles y comunicarse con la agencia en nombre del interesado.
En tanto, el Uscis advierte que existen personas u organizaciones que ofrecen ayuda con los trámites migratorios sin estar habilitadas, lo que puede exponer al solicitante a estafas o retrasos en su caso. Por eso, recomienda siempre verificar que el profesional elegido esté acreditado oficialmente.
Quienes opten por llevar adelante el trámite sin asistencia legal cuentan igualmente con recursos disponibles. El Centro de Recursos de Ciudadanía ofrece materiales de estudio para preparar el examen que se debe hacer y las guías prácticas sobre cómo completar los documentos.
Los 10 pasos para obtener la ciudadanía estadounidense
El Uscis detalla un esquema de pasos a seguir a lo largo del proceso de naturalización, para evitar errores y completar el trámite de la mejor manera:
- Verificar si ya se posee la ciudadanía estadounidense: existen personas que adquieren la nacionalidad de manera automática por nacimiento en EE.UU. o por transmisión de sus padres. En esos casos, no corresponde iniciar ningún trámite.
- Confirmar el cumplimiento de los requisitos: para esta etapa resulta útil la herramienta oficial mencionada en esta nota, que permite identificar si se reúnen las condiciones necesarias para continuar con el proceso.
- Completar el Formulario N-400: el documento está disponible en línea. Es importante revisar cuidadosamente las instrucciones y reunir la documentación que respalde la elegibilidad, como fotografías tamaño pasaporte en el caso de residentes fuera de Estados Unidos.
- Presentar la solicitud y abonar las tarifas: esto puede enviarse por vía electrónica junto con el pago correspondiente. Una vez ingresado, se emite una notificación de recibo y se habilita la consulta del estado del caso en la plataforma digital del organismo.
- Asistir a la cita biométrica: si corresponde, se notificará la fecha, hora y lugar donde se tomarán las huellas digitales y demás datos biométricos.
- Participar en la entrevista: tras superar los pasos iniciales, se agenda un encuentro en la oficina designada. Allí se responden preguntas y se completa la evaluación de conocimientos cívicos y dominio del inglés.
- Recibir la decisión sobre la solicitud: el resultado puede ser la aprobación, la postergación —en caso de requerir documentación adicional o de repetir el examen— o la denegación, si no se cumplen las exigencias legales.
- Obtener la notificación para la ceremonia: cuando la solicitud es aprobada, se puede programar la ceremonia de naturalización el mismo día de la entrevista. Si no hubiera disponibilidad, se enviará una comunicación con la fecha y el lugar del acto.
- Prestar el Juramento de Lealtad: este paso es el que formaliza la condición de ciudadano. En la ceremonia se entrega la tarjeta de residencia permanente y se recibe el Certificado de Naturalización.
- Ejercer derechos y asumir responsabilidades: la ciudadanía implica beneficios, como participar en elecciones o solicitar un pasaporte, pero también conlleva obligaciones: cumplir con las leyes, pagar impuestos, servir en un jurado cuando sea convocado y defender a la nación en caso de ser necesario.
