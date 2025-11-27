EEUU revisará la residencia permanente de ciudadanos de más de una docena de países

Estados Unidos revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de Afganistán y otros 18 países, incluidos Cuba y Venezuela, tras el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, anunció el jueves el gobierno de Donald Trump.

El sospechoso detenido en el tiroteo del miércoles fue identificado como un ciudadano afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. El joven de 29 años recibió el pasado abril asilo, no residencia permanente, según AfghanEvac, un grupo de ayuda a los afganos llegados a Estados Unidos después de la toma de poder de los talibanes en 2021.

"Por instrucción del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada 'green card' otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado preocupante", escribió en X Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Consultado sobre a qué países se refería Edlow específicamente, un portavoz de USCIS mencionó un decreto de junio de Trump que clasificaba a 19 países en la categoría "identificado como preocupante".

El decreto prohibió la entrada de casi todos los nacionales de 12 de esos países: Afganistán, Birmania, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Trump también impuso una prohibición parcial a los viajeros de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

