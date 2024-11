EEUU sanciona a grupo que construye asentamientos en Cisjordania vinculado al gobierno israelí

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso el lunes sanciones a organizaciones y empresas involucradas en el desarrollo ilegal de asentamientos en Cisjordania ocupada, incluyendo un grupo bien establecido y con décadas de antigüedad que tiene estrechos vínculos con el liderazgo israelí.

El Departamento del Tesoro sancionó a Amana, la organización más grande involucrada en el desarrollo ilegal de asentamientos en Cisjordania, y a su filial Binyanei Bar Amana Ltd, ya sancionada por Gran Bretaña y Canadá, Amana es uno de los principales financiadores y partidarios de los asentamientos no autorizados en Cisjordania ocupada por Israel. Peace Now, un grupo de seguimiento de asentamientos, dice que sus activos están valorados en alrededor de 600 millones de shekels israelíes, o aproximadamente 160 millones de dólares, y que tiene un presupuesto anual que se extiende a decenas de millones de shekels.

Amana, que tiene su sede en Cisjordania y no tiene conexión conocida con el fabricante de electrodomésticos estadounidense, en los últimos años ha financiado préstamos, firmado contratos, comprado equipos y financiado proyectos de infraestructura para nuevos asentamientos, según Peace Now. Los asentamientos, pequeños puestos de avanzada agrícolas, se han convertido en algunos de los principales impulsores de la violencia y el desplazamiento de palestinos que viven en Cisjordania.

Además, el Departamento de Estado impuso sanciones diplomáticas a Eyal Hari Yehuda Co., que proporciona logística de construcción a grupos sancionados, así como al propietario de la empresa, Itamar Yehuda Levi. El cofundador del grupo Hashomer Yosh, Shabtai Koshlevsky, y el ciudadano israelí Zohar Sabah, quien ha perpetrado actos de violencia contra palestinos, también fueron sancionados.

Las sanciones llegan mientras los colonos en el territorio celebran el inminente inicio de la presidencia de Donald Trump, creyendo que probablemente adoptará un enfoque más favorable hacia los asentamientos. Durante su primer mandato, Trump tomó medidas sin precedentes para apoyar las reivindicaciones territoriales de Israel, incluyendo el reconocimiento de Jerusalén como su capital y el traslado de la embajada de Estados Unidos allí, y el reconocimiento de la anexión israelí de los Altos del Golán.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que Estados Unidos “sigue comprometido con responsabilizar a aquellos que buscan facilitar estas actividades desestabilizadoras, que amenazan la estabilidad de Cisjordania, Israel y la región en general".

Entre otras cosas, las sanciones niegan a personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activos financieros que posean en Estados Unidos e impiden que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

En febrero, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva contra colonos israelíes en Cisjordania que han sido acusados de atacar a palestinos y activistas de paz israelíes en el territorio ocupado. Esa orden se utiliza para justificar las sanciones financieras contra las empresas y hombres.

En respuesta, Texans for Israel, una organización cristiana sin fines de lucro, la organización israelí sin fines de lucro Regavim y otros demandaron en agosto a la administración Biden en Amarillo, Texas, por sus sanciones contra extremistas israelíes en Cisjordania.

Eitay Mack, un abogado de derechos humanos que ha pasado años haciendo campaña por las sanciones a los colonos violentos de Cisjordania, dijo que las sanciones a Amana fueron “un terremoto para el proyecto de asentamiento y especialmente para las granjas de pastores”. Hizo un llamado a Estados Unidos para que ahora extienda las sanciones al ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich y al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, también un colono de extrema derecha en el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Líderes de Amana han aparecido en eventos pro-asentamientos junto a miembros del gabinete. Peace Now dice que el secretario general del grupo, Zeev Hever, fue recibido por Smotrich en una conferencia de junio donde Smotrich expuso sus planes para Cisjordania.

La violencia contra los palestinos y su desplazamiento solo han aumentado desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. Alrededor de 8.000 palestinos han sido desplazados en Cisjordania durante ese tiempo y más de 700 han muerto, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y funcionarios de salud palestinos.

The Associated Press informó previamente que las sanciones han tenido un impacto mínimo y que más bien han envalentonado a los colonos mientras los ataques y las apropiaciones de tierras escalan, según palestinos en Cisjordania, grupos de derechos locales e israelíes que hablaron con AP. Además, Smotrich ha prometido anteriormente intervenir en nombre de los colonos sancionados.

Israel capturó Cisjordania junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Medio Oriente de 1967. Los palestinos quieren esos territorios para su esperado futuro estado.

El crecimiento y la construcción de asentamientos han sido promovidos por sucesivos gobiernos israelíes que se remontan a décadas, pero ha explotado bajo la coalición de extrema derecha de Netanyahu, que tiene colonos en puestos clave del gabinete. Ahora hay más de 100 asentamientos y 500.000 colonos israelíes esparcidos por el territorio de norte a sur, una realidad, dicen los grupos de derechos, que atenúa cualquier esperanza de una eventual solución de dos estados.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo “una vez más hacemos un llamado al gobierno de Israel para que tome medidas y haga rendir cuentas a los responsables o cómplices de violencia, desplazamiento forzado y desposesión de tierras privadas. Estados Unidos continuará promoviendo la responsabilidad de aquellos que desestabilizan aún más las condiciones en Cisjordania y apoyan la violencia extremista en la región”.

__

Frankel informó desde Jerusalén.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.