Paramount compró el sitio web de una exeditora de New York Times y la puso al frente de CBS News

NUEVA YORK.- La compañía norteamericana Paramount anunció el lunes que compró el sitio de noticias digital The Free Press y que designó a su fundadora, Bari Weiss, como directora general de CBS News, la división de noticias una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos.

El anuncio, aunque esperado, representa un movimiento audaz para la veterana cadena de noticias televisiva, impulsado por el nuevo líder corporativo, David Ellison.

La experiencia de Weiss se centra en el periodismo impreso, especialmente en la sección de opinión.

An announcement from @BariWeiss: The Free Press is joining Paramount.



Read more: https://t.co/tFH1mA3t4F pic.twitter.com/3PIlAh6gNc — The Free Press (@TheFP) October 6, 2025

“Confío en que su impulso emprendedor y su visión editorial revitalizarán CBS News”, dijo Ellison en un comunicado de prensa. “Esta medida forma parte de la visión más amplia de Paramount para modernizar el contenido y la manera en que se conecta —directa y apasionadamente— con audiencias en todo el mundo”.

El precio de compra fue de aproximadamente 150 millones de dólares en efectivo y acciones de Paramount, según dos personas familiarizadas con los términos que hablaron bajo condición de anonimato.

The Free Press que ha sido un éxito en los cinco años desde que Weiss lo fundó tras su salida de The New York Times como editora de opinión. Cuando dejó el Times, escribió una carta de renuncia en la que mencionaba una cultura de intolerancia en el reconocido diario y afirmaba haber sido acosada por colegas que no estaban de acuerdo con ella.

Algunos periodistas en CBS News han expresado su preocupación de que esto sea un indicio de que la división de noticias se está moviendo en una dirección más favorable al presidente norteamericano, Donald Trump.

Prioridades editoriales

En una carta dirigida a los empleados de CBS News el lunes, Weiss dijo que CBS formaba parte de una profunda tradición familiar durante su infancia en Pittsburgh, Pensilvania.

“Mi objetivo en los próximos días y semanas es conocerlos”, escribió. “Quiero escuchar de ustedes qué funciona, qué no, y sus ideas sobre cómo podemos hacer de CBS News la organización de noticias más confiable de Estados Unidos y del mundo. Lo abordaré como lo haría cualquier reportero: con mente abierta, un cuaderno nuevo y un plazo urgente”.

Here's the letter Bari Weiss sent just now to all CBS News employees: pic.twitter.com/7paieEFVvC — Michael M. Grynbaum (@grynbaum) October 6, 2025

Ellison dijo que Weiss reportará directamente a él y trabajará en colaboración con el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, quien a su vez reporta al ejecutivo de Paramount, George Cheeks.

Ellison afirmó que Weiss “definirá las prioridades editoriales, promoverá los valores fundamentales en todas las plataformas y liderará la innovación en la forma en que la organización informa y entrega las noticias”.

“Creemos que la mayoría del país anhela noticias equilibradas y basadas en hechos, y queremos que CBS sea su hogar”, agregó.

Agencia AP y The New York Times