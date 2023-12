escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), actualizó las guías sobre la residencia permanente condicional basada en la familia. Es decir, para quienes recibieron una tarjeta verde o green card válida por un plazo de solo dos años. Con esto, la agencia hizo ajustes en el Manual de Políticas de las guías sobre la elegibilidad, presentación y autorización del Formulario I-751 o pedido para eliminar las condiciones de residencia.

Según señala el Uscis, en un comunicado compartido este 12 de diciembre, “la actualización indica lo que los no ciudadanos deben hacer para cambiar la base de presentación en casos de exenciones basadas en agresión sexual o agresión extrema”.

El Uscis actualizó su Manual de Políticas sobre la green card basada en la familia Freepik

Beneficia a quienes están en riesgo de perder su green card

Además, en otro punto aclara que si el estatus de residente permanente condicional de un no ciudadano se cancela porque no presentó a tiempo su formulario I-751, puede ser elegible para obtener la green card sobre una nueva base. “Esto es cierto incluso si Uscis emite una notificación de cancelación del estatus de residente permanente condicional antes de que el no ciudadano presente el formulario I-485, que es de solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus”.

Previo a que el Uscis hiciera esta actualización, la regla general era que, para remover las condiciones impuestas sobre el estatus de residencia permanente, se debía presentar el pedido dentro del período de 90 días antes de que caduque la tarjeta. Salvo estas nuevas excepciones, el Uscis indica que “las condiciones deben ser canceladas o la persona perderá su estatus de residente permanente y podrá ser removido de EE.UU”.

Bajo las Enmiendas de Fraude de Matrimonio de Inmigración de 1986, un no ciudadano obtiene el estatus de residente permanente de forma condicional por dos años, si:

Logra el estatus de residente basado en el matrimonio.

Ese matrimonio comenzó dos años antes de que obtuviera el estatus.

Según el Manual de Políticas, las orientaciones entran inmediatamente en vigor y se aplican a las solicitudes presentadas a partir de este 12 de diciembre de 2023. Los aspectos más destacados de la actualización son:

Consolida y actualiza la orientación sobre la elegibilidad, presentación y adjudicación del formulario I-751, incluidos los pedidos conjuntos, solicitudes individuales y exenciones.

Da información adicional sobre los pasos para cambiar la base de la presentación, incluso para casos de exención por agresión o crueldad extrema.

Aclara que un no ciudadano cuyo estatus condicional expiró porque no presentó a tiempo su formulario I-751 puede ajustar su estatus, independientemente de si el Uscis ya había emitido un aviso de terminación de sus beneficios.

¿Cómo se presenta el pedido para cancelar las condiciones de residencia?

El formulario I-751 sirve para ajustar el estatus de condicional al de residente permanente legal. Su tarifa de presentación es de 595 dólares, además de una adicional e US$85 por concepto de datos biométricos, por cada persona se solicite remover las condiciones de su green card en el mismo formulario. Todo el trámite se realiza ante el Uscis.