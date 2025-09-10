El asesinato de un activista conservador desató caos y pánico en un campus de EE.UU.

OREM, Utah.- El activista conservador y fundador de Turning Point USA (Tpusa), Charlie Kirk, murió el miércoles tras recibir un disparo durante un evento de su gira “The American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah.

Una multitud lo escuchaba cuando un estruendo interrumpió el acto: se oyó un disparo en el auditorio y de inmediato se vio a Kirk desplomarse en su silla mientras la sangre le brotaba del cuello.

La multitud reacciona después de que Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, fuera baleado en la Universidad del Valle de Utah el miércoles 10 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. Tess Crowley� - The Deseret News�

“La gente se fue agachando en oleadas”, contó al New York Times Andrew Piskadlo, de 28 años y oriundo de Salt Lake City, que estaba en el anfiteatro universitario. “Fue sorprendente, y nadie realmente se agachó hasta que lo hicieron las personas frente al escenario”, explicó al describir la reacción del público.

Piskadlo recordó que, apenas se escuchó el disparo, se agachó pero decidió no correr. Dijo que no llegó a ver el momento exacto en que Kirk fue alcanzado, aunque calculó que ocurrió pocos minutos después de iniciado el programa y a unos 25 metros de donde él se encontraba.

La portavoz de la universidad informó que el activista fue alcanzado aproximadamente 20 minutos después de comenzar a hablar en el campus, por una persona que disparó desde el Losee Center, un edificio ubicado a unos 180 metros de distancia. El campus fue puesto en confinamiento y quedó cerrado por el resto del día.

Las autoridades de la universidad alentaron a los estudiantes que todavía se encontraban en el campus, o que se habían refugiado en los edificios universitarios tras el tiroteo, a solicitar un escolta policial. “La policía vendrá y los escoltará fuera del edificio”, escribió la universidad en redes sociales.

Otro testigo, el excongresista de Utah Jason Chaffetz, que asistía con su familia, relató la escena a Fox News: “Se desplomó hacia su izquierda. Todos se tiraron al suelo. Todos gritaban, luego todos comenzaron a correr”. Para Chaffetz, “no fue una coincidencia” que el disparo ocurriera justo cuando Kirk respondía una pregunta sobre tiroteos masivos cometidos por personas transgénero.

Allison Hemingway-Witty llora tras el tiroteo contra Charlie Kirk, en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Tess Crowley� - The Deseret News�

También Luke Pitman, estudiante de la universidad, relató lo vivido a la filial local de ABC, KTVX: escuchó un “gran estallido” que al principio confundió con papel picado. “Después, todos empezaron a agacharse”, dijo. “Y entonces miré hacia Charlie Kirk y vi sangre saliendo de su cuello”.

El sospechoso del ataque aún no ha sido arrestado, informó el alcalde de Orem, David Young.

“No hay sospechosos detenidos; es una investigación en curso”, declaró en sintonía Ellen Treanor, vocera de la universidad, en un comunicado.

Charlie Kirk entrega gorras antes de hablar en la Universidad de Utah Valley en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Tess Crowley� - The Deseret News�

La universidad informó también que cuatro agencias están investigando el tiroteo: la Policía de Orem, la Policía de la Universidad de Utah Valley, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Zachary Morris, quien asistió al evento con su hija de 3 años, describió la confusión y una “pánico masivo” entre la multitud cuando se escuchó el disparo. “Todo lo que podía pensar era que tenía que sacar a mi hija de ahí”, dijo.

Fuerzas SWAT ingresan al campus después de que Charlie Kirk fuera baleado en Orem, Utah, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Hannah Schoenbaum� - AP�

En su primer comunicado público formal, la organización de Kirk, Turning Point USA, confirmó la muerte del activista y pidió que recen por su familia.

“Que sea recibido en los brazos misericordiosos de nuestro Señor, quien sufrió y murió por Charlie. Pedimos que todos mantengan a su familia y seres queridos en sus oraciones. Les rogamos que respeten su privacidad y dignidad en este momento”, escribió Tpusa en un comunicado.

Cecilia Garcia y Dawn Thomas reaccionan al enterarse por redes sociales de que Charlie Kirk fue baleado, en Westminster, California, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Damian Dovarganes� - AP�

“El grandioso, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió el presidente norteamericano, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social anunciando la noticia.

“Nadie entendió ni tuvo mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos que Charlie. Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó el magnate.

Las autoridades acordonan un área después del tiroteo en la Universidad de Utah Valley, el miércoles 10 de septiembre de 2025, en Orem, Utah Tess Crowley� - The Deseret News�

En una breve entrevista con The New York Post, Trump también calificó al activista como un “muy, muy buen amigo mío” y una “persona extraordinaria”.

La gira de Kirk tenía previstas paradas en Utah, Colorado, Minneapolis, Virginia y otros lugares, según su sitio web.

