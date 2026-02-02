Amenaza inesperada en Texas: Greg Abbott emite declaración de desastre ante su avance hacia la frontera

El estado de Texas activó una alerta máxima ante el avance de un parásito altamente destructivo hacia la frontera sur. Greg Abbott, gobernador de Texas, firmó un decreto de desastre para movilizar recursos estatales y proteger la industria ganadera frente a una posible invasión del “gusano barrenador del nuevo mundo” (NWS, por sus siglas en inglés). Esta medida preventiva busca frenar la plaga antes de que cruce desde México y afecte al ganado y la vida silvestre.

Texas activa plan de emergencia por el avance de la mosca barrenadora desde México

La amenaza proviene del desplazamiento de la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) hacia la frontera sur del Estado de la Estrella Solitaria.

Se detecta una invasión de moscas del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) desde México hacia el norte, donde se haya Texas

“Aunque la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo aún no está presente en Texas ni en los EE. UU., su propagación hacia el norte desde México hacia la frontera sur de los EE. UU. representa una seria amenaza para la industria ganadera y la vida silvestre de Texas”, dijo Abbott en un comunicado web.

El gobernador optó por una acción preventiva para evitar daños severos en las propiedades y en la fauna del estado. Mediante este decreto, el Equipo de Respuesta del estado accedió al uso total de los recursos preventivos del gobierno.

“Texas está preparada para erradicar completamente esta plaga si es necesario”, sentenció el gobernador republicano.

Las medidas estratégicas de Abbott en Texas para protegerse del “gusano del nuevo mundo”

El plan de acción incluyó la formación inmediata de grupos especializados. Abbott ordenó a la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC, por sus siglas en inglés) a liderar la vigilancia sanitaria, y al Departamento de Parques y Vida Silvestre (TPWD, por sus siglas en inglés) a proteger las especies que habitan el estado.

El plan de Abbott apunta principalmente a proteger a la ganadería y vida silvestre de Texas Gentileza Iván Miguens

Este equipo binacional coordinó esfuerzos para asegurar que el parásito no encuentre refugio en territorio estadounidense. Además, se facilitó la logística necesaria para estas operaciones de control y monitoreo en los puntos críticos de la frontera.

La estrategia de Texas para combatir esta invasión ya comenzó en el 2025. En agosto, las autoridades seleccionaron la ciudad de Edinburg como sede de una nueva planta de producción de gusanos estériles con un presupuesto de 750 millones de dólares, de acuerdo a un comunicado.

El centro producirá ejemplares estériles de la mosca para interrumpir el ciclo de reproducción natural del gusano en el campo. Esta táctica biológica refuerza la barrera de defensa contra la plaga y aseguró la estabilidad económica de los productores locales.

Miasis: el riesgo de salud del “gusano del nuevo mundo” que preocupa a Texas

La infestación por el “gusano barrenador del Nuevo Mundo”, conocida como miasis, se produce cuando las larvas de la mosca invaden el tejido o la carne de seres humanos y animales de sangre caliente.

Estas moscas son atraídas por heridas abiertas, donde depositan sus huevos, lo que permite el desarrollo del parásito, detallaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en un reporte web.

El "gusano barrenador del Nuevo Mundo" puede causar infecciones peligrosas en animales y humanos cdc.gov

Las infestaciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) resultan extremadamente dolorosas. En estos casos, es posible observar larvas en el interior o alrededor de una lastimadura expuesta, así como en zonas sensibles como la nariz, los ojos y/o la boca. Sus síntomas son: