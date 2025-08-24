El chileno Jarry pincha otra vez en su debut en el Abierto de EEUU

El tenista chileno Nicolás Jarry fue eliminado este domingo en su estreno en el Abierto de Estados Unidos a manos del joven checo Jakub Mensik en sets corridos.

Mensik, vigente campeón del Masters 1000 de Miami, superó a Jarry en este duelo de primera ronda por 7-6 (7/5), 6-3 y 6-4.

El tenista de Santiago, descendido al puesto 102 de la ATP, ya había sido apeado en su primera aparición del año pasado en el Grand Slam de Nueva York.

En la actualidad encadena cuatro eliminaciones consecutivas a la primera desde su sólida actuación en Wimbledon, donde llegó a octavos de final.

Esa fue la única nota positiva de Jarry en los torneos de Grand Slam del año.

Tras alcanzar el puesto 16 de la ATP en mayo de 2024, el chileno se vio afectado por una neuritis vestibular, un trastorno del oído interno que causa vértigos y mareos.

Los malos resultados posteriores lo llevaron a sufrir una depresión, según reveló recientemente.

Frente a Mensik, Jarry dio batalla en un ajustado primer set que se resolvió en el tiebreak, en el que llegó a estar 3-2 arriba.

Al chileno le costó encajar el golpe y el prometedor Mensik, de 19 años, lo aprovechó para hacerse también con la segunda manga.

La igualdad regresó en el tercer set pero Jarry volvió a entregar su servicio para que Mensik se colocara 5-4 y sirviera para cerrar el pase.

El checo, que chocará ahora con el francés Ugo Blanchet o el húngaro Fabian Marozsan, sorprendió al mundo del tenis en marzo con su victoria ante Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Miami pero todavía no ha ratificado su potencial en los torneos de Grand Slam.

En Nueva York, el tenis chileno todavía tiene la baza de Alejandro Tabilo, a quien le espera otro desafiante estreno ante el alemán Alexander Zverev, tercer sembrado.