El día que una leyenda del boxeo mexicano conoció al “Chapo” Guzmán: ojos vendados y un regalo que rechazó

Jorge “Travieso” Arce, exboxeador mexicano, colgó los guantes en 2014 como uno de los máximos referentes del pugilismo. Originario de Los Mochis, Sinaloa, peleó contra grandes boxeadores, pero en su historial también se destaca el encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más temidos, quien pidió que lo llevaran a una reunión en un punto desconocido.

Así fue el encuentro entre el “Travieso” Arce y el Chapo Guzmán

Durante una entrevista en el programa de YouTube “Entre Camaradas”, realizada por el periodista deportivo Javier Alarcón, el boxeador mexicano reveló cómo fue su encuentro con uno de los capos más buscados de Estados Unidos. El “Travieso” Arce comentó que viajaba en un auto cuando una patrulla le cerró el paso. Del otro vehículo bajó un oficial de seguridad, que en ese momento le mencionó: “Te quieren saludar”.

Los hombres que lo abordaron le indicaron que tenían la orden de llevarlo a una fiesta del “Chapo Guzmán”. Le cubrieron la cabeza para que no viera el camino. Cuando llegaron al rancho, le quitaron la venda de los ojos y notó que ya estaban todos los invitados, entre ellos el capo narco.

“Me agarraron, me vendaron los ojos y me llevaron a un rancho. Querían saludarme y ni modo que dijera que no”, explicó. Asimismo, señaló que en la reunión se encontraban muchos invitados, aunque no quiso revelar ningún nombre al periodista.

“Hola, mucho gusto, yo lo he visto a usted”, dijo el entonces boxeador al notar la presencia del capo en la reunión. Mientras que los otros asistentes le gritaban cosas como “campeón, te queremos, prepárate, cuídate y te apostamos”.

El regalo del Chapo Guzmán que rechazó el boxeador

El expugilista mexicano detalló que dentro de la fiesta se encontraba estacionada una camioneta de lujo con un gran moño rojo, la cual compró el propio Guzmán en conjunto con otro de los invitados para regalársela a él. Ante esto, Arce tuvo que tomar una decisión y prefirió rechazar ese regalo de manera amable para evitar conflictos.

Jorge Travieso Arce en un encuentro con Julio César Chávez Foto: Instagram traviesoarce5 Instagram traviesoarce5

“Les dije que no, que no me alcanzaba para pagarla, entonces me preguntaron: ‘¿Qué quieres?’. Y les respondí: ‘No, nada, regrésenme donde me recogieron y ya aquí andamos’”, destacó Arce en diálogo con Javier Alarcón. Después de ese encuentro, no volvió a ir a otra fiesta de este tipo.

Quién es Jorge Arce, figura del boxeo mexicano

Jorge Armando Arce Armenta, más conocido como “Travieso”, nació el 27 de julio de 1979 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en México. Inició en el mundo del boxeo a los 17 años, en su primer enfrentamiento contra Adán Aldama en Tijuana, donde resultó vencedor, recuerdan medios locales como ESTO.

La pasión por el deporte vino de su padre Óscar, quien siempre quiso convertirse en un boxeador profesional. Desde muy pequeño Jorge mostró sus habilidades y fue en 1998 cuando logró su primer campeonato en el mundial minimosca, donde venció al argentino Juan Domingo Córdoba.

A lo largo de su trayectoria, logró posicionarse como pentacampeón del mundo en 5 categorías distintas: minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo. Sus logros lo llevaron hasta el Salón de la Fama en Las Vegas y se retiró de las competencias en 2014, recuerda ESPN.

En 2024, el “Travieso” Arce sorprendió al mundo al buscar un puesto en la política mexicana como diputado federal, pero no logró obtener los votos necesarios para lograrlo.

Los famosos que conocieron al Chapo Guzmán

De manera directa o indirecta, diversas personalidades del deporte y de la televisión tuvieron encuentros con el narcotraficante mexicano. Alejandro Edda, el actor que interpreta al capo en la serie de Netflix Narcos: México, reveló en una corte en Nueva York que viajó desde Jalisco hasta la propia Gran Manzana para conocerlo en persona, recordó la BBC.

El Chapo Guzmán, uno de los narcos más temidos de la historia Foto: Archivo

Otro caso fue el de Kate Castillo, quien fue contactada por el capo a través de su abogado, Óscar Manuel Gómez, para negociar el pago de derechos y regalías por una película autobiográfica que él quería realizar bajo la dirección de Kate, la cual agregó al proyecto al actor estadounidense Sean Penn.

Ambos se encontraron con el capo en enero de 2016. La reunión fue en la sierra de Sinaloa. Después fueron trasladados a otro sitio sin que pudieran observar durante el camino.

Julio César Chávez, considerado el máximo referente del boxeo, también admitió en entrevistas que conoció al “Mayo” Zambada y al Chapo Guzmán en persona, incluso a otros narcotraficantes. El conocido como “El César del Boxeo” destacó que de Sinaloa salieron los narcotraficantes más buscados del mundo, pero también salió el mejor peleador mexicano de todos los tiempos.