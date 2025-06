Es nieta del Chapo Guzmán e hijastra de Julio César Chávez Jr. y se lanza como cantante de regional

Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lanzó su carrera musical con el lanzamiento del tema “Andas Contando”, un dueto con Ceci Millán. A sus 20 años, la joven artista busca abrirse camino en el género regional mexicano y dejar claro que su apellido no define su talento.

Ella es Frida Guzmán, la nieta del Chapo e hijastra de Julio César Chávez Jr.

Frida Guzmán nació en septiembre de 2005 en Culiacán, Sinaloa. Es hija de Édgar Guzmán López, uno de los hijos del exlíder del Cartel de Sinaloa, asesinado en 2008. Tras la muerte de su padre, fue criada por su madre, Frida Muñoz, y años más tarde se convirtió en hijastra del boxeador Julio César Chávez Jr.

El medio Excelsior explica que la joven creció en un entorno mediático marcado por la controversia, pero también rodeada de figuras influyentes del deporte y el espectáculo. Pese a ello, ha decidido trazar su propio camino artístico.

Sus inicios en la música

En 2021, Frida participó en el reality Tengo Talento, Mucho Talento, donde logró posicionarse entre los finalistas, allí obtuvo el tercer lugar. Desde entonces, ha trabajado para perfeccionar su técnica vocal y desarrollar una propuesta artística sólida.

Su más reciente lanzamiento, “Andas Contando”, refleja ese esfuerzo. La canción, que interpreta junto a Ceci Millán, ya está disponible en plataformas digitales y marca el inicio formal de su carrera como cantante profesional.

“No tengo por qué avergonzarme de nada”: Frida Guzmán

En una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, la joven habló abiertamente sobre los prejuicios que enfrenta debido a su linaje. Asegura que muchas personas la juzgan sin conocerla, pero no siente que deba esconder su origen.

“Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega. No tengo por qué avergonzarme de nada”, declaró.

La joven de 20 años ya había participado en un reality show donde mostró su talento musical. Foto: IG @fridaguzmanoficial

Asimismo, enfatizó que ha aprendido a rodearse de personas que la valoran por quien es, y no por su apellido.

Influencias y aspiraciones artísticas

Frida ha señalado que Jenni Rivera es una de sus principales inspiraciones. Admira su fuerza, autenticidad y legado dentro del regional mexicano. Con esa referencia, busca seguir una trayectoria similar: honesta, potente y conectada con el público.

Más allá de las críticas, su objetivo es ser reconocida por su calidad vocal, presencia escénica y compromiso con la música. En sus propias palabras, quiere que la escuchen y la juzguen por lo que canta, no por su historia familiar.

Una familia marcada por la fama y la polémica

La vida de Frida ha estado expuesta públicamente desde su infancia. Además de su relación con el narcotraficante más mediático de México, también ha compartido momentos con figuras del deporte como su padrastro, Julio César Chávez Jr., hijo del campeón mundial de boxeo.

En la entrevista con Siéntese quien pueda, compartió recuerdos de su niñez junto a Chávez Jr. en pesajes, hoteles y combates. Aunque admite que ninguna familia es perfecta, aseguró que tiene más recuerdos felices que negativos.

Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar siguieron los pasos de su padre en el boxeo @jcchavezjr vía Instagram

Su debut ha generado división en redes sociales. Mientras algunos la critican por quienes aseguran que representa una forma de “narcocultura”, otros aplauden su valentía y determinación por salir adelante sin ocultar su pasado.

El debate está sobre la mesa, pero Frida continúa enfocada en construir una carrera legítima. “Hay calma después de la tormenta y me siento muy orgullosa”, afirmó con serenidad.

Con una historia personal compleja y una exposición mediática inevitable, Frida Guzmán enfrenta el reto de ganarse un lugar en el mundo musical. Su primer sencillo es solo el comienzo de un proyecto que busca autenticidad, superación y conexión emocional con el público, asegura Excelsior.