La aclamada actriz de Televisa que fue vetada de México tras reunirse con “El Chapo” Guzmán y tuvo que irse a EE.UU

Kate del Castillo, reconocida actriz mexicana e hija del también actor Eric del Castillo, gozó de múltiples reconocimientos en su país gracias a su participación en telenovelas y películas nacionales. Con el tiempo, su talento la llevó a Hollywood y a otros proyectos internacionales, pero gracias una controversia legal, ahora se mantiene alejada de sus compatriotas.

"Teresa Mendoza" es un personaje que genera debate, ya que si bien es una mujer poderosa, también es una criminal @katedelcastillo vía Instagram

Los inicios de Kate del Castillo y su ascenso a la fama internacional

Kate del Castillo Negrete Trillo nació el 23 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Como hija del actor Eric del Castillo, creció entre cámaras y escenarios que siempre le llamaron la atención.

El debut oficial de Kate ocurrió en 1980, pero fue hasta los años 90 cuando comenzó a destacar como protagonista de telenovelas mexicanas de la talla de Muchachitas, Azul, La Mentira, Ramona y El Derecho de Nacer.

Sin embargo, la proyección más remarcada a nivel internacional llegó mediante la serie La Reina del Sur en 2011. En esta producción, del Castillo interpretó a Teresa Mendoza, una mujer envuelta en el mundo del narcotráfico; y quien, fuera de la pantalla, se volvió un personaje pop extremadamente popular gracias a sus frases y a su poder resaltado en la trama.

Una vez que Kate del Castillo cruzó la franja de Hollywood, participó en películas como Under the Same Moon, Without Men y K-11; así como en las series estadounidenses de Jane the Virgin, Ingobernable y Armas de mujer.

En 'La Mentira', Kate del Castillo tuvo uno de sus protagónicos más relevantes Televisa/TLNovelas

Kate del Castillo: su controversia con “El Chapo” y su “exilio” de México

Aunque Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial, sus admiradores en México probablemente no la vean en un proyecto nacional dentro del largo plazo. Dadas las polémicas opiniones de la actriz en materia de narcotráfico, su perfil se mantiene “bajo” en su país de origen, lo que limita sus participaciones a producciones de Estados Unidos.

Kate del Castillo no pasa temporadas prolongadas en México desde hace años, pero toda su problemática inició en 2012 mediante su cuenta de Twitter (hoy X). Allí, la actriz afirmó que “confiaba más en Joaquín “El Chapo” Guzmán que en el gobierno mexicano”, y además, pidió al capo que “usara su poder para hacer el bien”.

En 2015, mientras “El Chapo” estaba prófugo tras fugarse del penal del Altiplano, sus representantes contactaron a Kate del Castillo para esta que le ayudara a producir una película autobiográfica. Poco después, se confirmó que la actriz ayudó al capo a contactarse con el actor Sean Penn, quien, a su vez, escribió un reportaje sobre Guzmán Loera para la revista Rolling Stone.

ARCHIVO - Kate del Castillo en la presentación de progamación de NBC 2019/2020 en el hotel Four Seasons de Nueva York el 13 de mayo de 2019. Del Castillo recibió el 8 de marzo de 2022 el Premio Mujer Defensora de los Animales de la organización PETA Latino. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Problemas legales de Kate del Castillo en México

Tras difundirse los materiales en los que “El Chapo” convivía con Sean Penn, en donde además el capo mostraba una amistad con Kate del Castillo, la Procuraduría General de la República (PGR) en México inició una investigación en contra de del Castillo por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Si bien no existía una orden de aprehensión en su contra, la actriz decidió no regresar a México por recomendación de sus abogados, quienes consideraron que su presencia en el país podría ponerla en riesgo de detención o de enfrentar un proceso judicial injusto. En diciembre de 2018, tras la cancelación de las órdenes de investigación y al considerar que sus condiciones legales eran más favorables, Kate del Castillo regresó a México por un breve lapso.

Fotografía tomada durante el encuentro entre Kate del Castillo, Joaquín "El Chapo" Guzmán y el actor Sean Pen en 2015

Posteriormente, en 2020, la actriz presentó una demanda en contra el gobierno mexicano, en la cual, solicitó una indemnización por daños y perjuicios. ​Este episodio de vida marcó un punto de inflexión para Kate, quien si bien continúa con su labor artística en EE.UU., permanece renuente para considerar regresar a México.