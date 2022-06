El ex de Mariah Carey, Nick Cannon, espera dos bebés de mujeres diferentes al mismo tiempo

Nicholas Scott Cannon, mejor conocido como Nick Cannon, se encuentra debajo de los reflectores nuevamente, pero ahora con un tema que no está relacionado con su carrera artística, sino con su vida personal y especialmente con la paternidad. Actualmente, dos mujeres están embarazadas de él al mismo tiempo, por lo que sus dos nuevos hijos nacerán tan solo con algunos meses de diferencia. Estos dos bebés se suman a los siete que ya procreó el artista, aunque uno de ellos falleció el año pasado.

La expareja de Mariah Carey, con quien tuvo a sus gemelos, siempre se ha caracterizado por llamar la atención con su forma de ser fuera de lo común, pero sus seguidores no se esperaban que esta personalidad también predominara al momento de su planeación familiar. Y es que su familia crece como la espuma, pues fue en 2021 cuando salió a la luz que había tenido cuatro hijos en un año, por supuesto con diferentes mujeres; así que, al día de hoy, tiene seis y está en la espera de dos más.

Mariah Carey fue su primera pareja y tienen juntos a dos mellizos

¿Quiénes son las mamás de sus hijos?

Para entrar en contexto hay que saber que el también productor ha tenido cinco parejas con las que tuvo hijos: Mariah Carey, Brittany Bell, Abby de la Rosa, Alyssa Scott y Bre Tiesi. La primera mujer con quien amplió su legado fue Mariah, quien dio a luz a sus gemelos Monroe y Moroccan Scott, en su tercer aniversario de bodas en abril de 2011. Ellos son los mayores.

Después de que se terminó su matrimonio con Carey, el host de televisión tuvo dos hijos con Brittany Bell. El primero de ellos fue en 2017, Golden Sagon Cannon, y el segundo, en 2020, la pequeña Powerful Queen Cannon y primera mujer de la familia.

Para 2021 las cosas habían cambiado y Nick estaba en una relación con Abby De La Rosa. La pareja dio la bienvenida a sus mellizos el 14 de junio de ese mismo año. Pero ahora un tercer bebé está por llegar, ya que el pasado 3 de junio Abby y Nick anunciaron que ya esperaban la fecha de parto del otro hijo que viene en camino.

Abby de la Rosa también está embarazada de Nick

Hay una cuarta persona que dejó marcada la vida de Cannon y es Alyssa Scott. El séptimo bebé de la celebridad nació, pero falleció debido a un tumor cerebral que le fue detectado a los cinco meses de nacido; esto ocurrió semanas antes de que su padre recibiera a los gemelos Zion y Zillion, que procreó con De La Rosa.

Nicky y Alyssa Scott, con su hijo que falleció a los pocos meses de nacido

A pesar de que Abby espera un bebé de Nick, tendrá su octavo hijo con Bre Tiesi. De hecho, se prevé que las mujeres den a luz con meses de diferencia.

La última pareja de Nick Cannon

Bre Tiesi fue la última pareja del actor y ella se dijo muy tranquila con esta nueva etapa de su vida, aunque, al parecer, no están en pareja, ya que ella mencionó para el podcast The Know For Sure que se alegraría mucho si él llega a encontrar el amor y se casa, pero que no contempla que estén juntos en un futuro de manera exclusiva.

Bre Tiesi es la última mujer con quien el famoso habría procreado

El anuncio de que esperaba un bebé con Nick se dio poco después de la muerte del hijo que tuvo con Alyssa. En este sentido, le llovieron las críticas por haber organizado un baby shower a pesar del luto por el que pasaba el papá del pequeño que venía en camino: “¿Qué pasa si no tengo otro hijo, me quedo entonces sin una fiesta para revelar el género del bebé o un baby shower?, ¿no me celebro ni a mí ni a mi hijo? Fue un momento muy duro”, explicó Bre en ese momento.