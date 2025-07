El fichaje que sacude al fútbol de Guatemala: el referente de la Selección que deja Europa por jugar en Municipal

Nicolás Samayoa abandona su carrera internacional y regresa a su país para defender los colores de Municipal. En específico, el defensor de la Selección de Guatemala firmó contrato con el equipo rojo para disputar la temporada 2025-26. Su llegada al club generó reacciones dispares por su vínculo anterior con Comunicaciones FC.

Nicolás Samayoa firmó con Municipal para el Torneo Apertura de Guatemala

Este miércoles, El CSD Municipal oficializó la llegada de Nicolás Samayoa como refuerzo para la defensa central. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, con un video donde el jugador posó con la camiseta roja. La institución destacó su “experiencia, jerarquía y compromiso”.

Samayoa, de 29 años, se suma al plantel que dirige Mario Acevedo. El defensor regresará al fútbol local tras su paso por el Politehnica Iasi de Rumania. Antes jugó en Estados Unidos con:

New England Revolution (2018)

Las Vegas Lights (2018)

Florida Gulf Coast Eagles, donde realizó su trayectoria universitaria entre 2014 y 2017.

De esta manera, el defensor central finaliza su etapa como “legionario” en el seleccionado de su país. En Guatemala, este término identifica a los guatemaltecos que militan en el exterior. Son futbolistas que aportan experiencia y roce internacional, piezas clave en el proceso rumbo al sueño del Mundial 2026, en lo que sería la primera cita mundialista del combinado de Luis Fernando Tena.

Nicolás Samayoa vuelve como figura de la Selección de Guatemala

Durante la Copa Oro 2025, Samayoa fue uno de los jugadores más regulares del combinado de Guatemala. Su rendimiento lo consolidó como una pieza clave de la defensa. Además, se perfila como titular en la ronda final de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 de la Concacaf.

Samayoa fue uno de los puntos altos de la Selección durante la última Copa Oro y sigue firme en la pelea por llegar al Mundial. X (@MasterK_RT)

Su trayectoria con la Selección le otorga un perfil de jerarquía dentro del vestuario. La decisión de volver a Guatemala, en un momento crucial de su carrera, suma experiencia a un equipo que busca pelear en lo más alto del Torneo Apertura 2025.

Una decisión que dividió a la afición: Municipal vs. Comunicaciones

De acuerdo a ESPN, el fichaje causó controversia entre los hinchas por el pasado del jugador en Comunicaciones FC, el equipo rival de Municipal. Antes de emigrar a Europa, Samayoa se había desempeñado allí. Incluso ganó dos títulos: una Liga Nacional y una Liga Concacaf.

Esta situación generó comentarios divididos en redes sociales, pero no solo entre los hinchas de Comunicaciones FC, quienes lo toman como un acto de traición, sino entre los propios fanáticos del Municipal. “Por su pasado es que no convence”, dice uno de los tantos mensajes de respuesta al anuncio en X (ex Twitter).

Pese a las críticas en redes sociales, el defensor ya se integró a los entrenamientos en el estadio El Trébol. En tanto, Municipal planea incluirlo en la convocatoria para el partido del fin de semana ante Aurora, por la segunda jornada del torneo Apertura 2025.

Un refuerzo clave para la zaga de Municipal

Municipal necesitaba reforzar su defensa central, que cuenta con nombres como José Mena, Carlos Salvador Estrada, Aubrey David y Mathius Gaitán. Con la llegada de Samayoa, el técnico contará con una opción adicional con experiencia internacional.

Su llegada generó comentarios divididos entre hinchas de ambas parcialidades, especialmente por su pasado en Comunicaciones FC X (@DataCrema_)

El equipo disputará la Liga Nacional de Fútbol y la Copa Centroamericana de Concacaf. En ese contexto, sumar un jugador de trayectoria se vuelve esencial para aspirar a ambos frentes. El club se encuentra en la sexta posición tras empatar 1-1 con Deportivo Achuapa.

Samayoa podría debutar oficialmente este sábado. El duelo frente a Aurora podría marcar su primer partido en su regreso al fútbol guatemalteco, ahora con los colores de un histórico rival de su pasado.