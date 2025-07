¿Quién se quedará con la millonaria herencia de Canelo Álvarez? No serán sus hijos

Saúl “Canelo” Álvarez reveló que su fortuna no pasará a sus descendientes y explicó los motivos. La decisión sorprendió, ya que su patrimonio supera los 300 millones de dólares. En una reciente entrevista, el boxeador mexicano explicó que quiere enseñar a sus hijos a generar su propia riqueza.

Canelo no dejará su fortuna a sus hijos

Canelo Álvarez aclaró que sus hijos no heredarán su fortuna. El boxeador mexicano justificó su decisión al afirmar que desea que ellos aprendan a construir su propio patrimonio. Sus declaraciones tuvieron lugar en una entrevista con Miguel Gurwitz para Telemundo Sports.

“El dinero es mío, no es tuyo”, afirmó Canelo, ganador de 63 peleas profesionales en el boxeo. El pugilista aseguró que sus hijos nunca pasarán necesidades, pero que tampoco tendrán una vida cómoda por el dinero que él generó.

Álvarez profundizó su enfoque tras las repreguntas del periodista: “Ellos no tienen la vida garantizada. Te estoy dando las bases para hacer tu dinero. Tienes la oportunidad de hacer lo quieran, aquí estoy para apoyarte, para darte las herramientas que yo no tuve en su momento. Pero el dinero que ves es mío, no tuyo”.

Según explicó, sus hijos gozan de todas las oportunidades para triunfar, pero el dinero no les pertenece. “Les doy las bases para que puedan ganar su propio dinero, para que hagan su propia historia”, agregó.

¿A cuánto asciende la fortuna de Canelo Álvarez?

El patrimonio total del boxeador mexicano está estimado en US$300 millones, de acuerdo con la información publicada en el sitio especializado Celebrity Net Worth. Canelo construyó su fortuna desde los 15 años.

El contrato más alto de su carrera lo firmó en 2018, cuando DAZN y Golden Boy Promotions le ofrecieron al boxeador US$365 millones por varios combates. Solo entre 2018 y 2019 ganó US$95 millones por sus peleas.

Su vínculo reciente con el jeque Turki Al-Alshikh le permitirá sumar otros US$400 millones a su cuenta John Locher - AP

Además, Canelo obtuvo US$115 millones en premios por combates claves. Entre sus peleas más lucrativas figuran:

Las dos ante Gennady Golovkin (US$40 y US$30 millones).

(US$40 y US$30 millones). La de Floyd Mayweather (US$12 millones).

Esto sin contar que el reciente acuerdo de Canelo con el jeque Turki Al-Alshikh sumará US$400 millones a su patrimonio. Además, solo en su pelea ante William Scull embolsó otros US$80 millones, y contra Terence Crawford, unos US$150 millones, según TalkSports.

¿Quiénes son los hijos de Canelo Álvarez?

El boxeador tiene cuatro hijos y espera una más. La nueva bebé nacerá en septiembre. Sus nombres son:

Emily Cinnamon

Mía Ener

María Fernanda

Saúl Adiel

Solo Emily, de 20 años, alcanzó la mayoría de edad. Se espera que ella sea la primera en desarrollar su propio camino profesional, siempre bajo el acompañamiento de su padre. El mexicano busca que cada uno forje su propio futuro.

Canelo diversificó su dinero en gasolineras, tiendas y marcas de bebida para consolidar su presencia en el mercado estadounidense

Qué negocios tiene Canelo Álvarez

Canelo diversificó sus inversiones en México y Estados Unidos. Fundó Canelo Energy, una red de estaciones de servicio, y Upper, una cadena de tiendas de conveniencia.

Además, en 2023 lanzó nuevas marcas de bebidas:

VMC se especializa en alcohólicas enlatadas .

se especializa en . Yaoca apunta al mercado de energéticos deportivos.

El boxeador seleccionó sus patrocinios de forma estratégica. Su contrato anual con Anheuser-Busch alcanza los US$2 millones. Estas decisiones potencian su presencia en el mercado de EE.UU.