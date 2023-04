El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 21 al 23 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 21 al 23 de abril para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Es hora de que tú y tu pareja hablen sobre lo que quieren para el futuro y establecer cuál es el camino que deben seguir si es que quieren continuar juntos. Será un fin de semana para relajarte y no para seguir con el mismo ritmo que los otros días de la semana.

TAURO

Tratarás de conquistar a una persona este viernes o en los próximos días, pero no lo lograrás. En un principio te enfurecerás, pero tienes que comprender que no siempre conseguirás lo que quieres. Si realmente quieres enamorarla, tendrás que esforzarte.

GÉMINIS

Uno de tus amigos necesitará de tu apoyo, dado que eres de las pocas personas que tiene a su alrededor. La recomendación es que lo lleves a salir, que lo acompañes a distraerse y que la diversión sea su eje principal.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Para este fin de semana ten en mente que lo único que te vas a llevar de esta vida son tus recuerdos. Disfruta cada instante junto a tus seres queridos, no desperdicies ni una sola oportunidad. Vive el momento.

LEO

Tendrás una nueva oportunidad en el amor y debes aprovecharla, ten por seguro que no te arrepentirás. En el otro extremo, si tienes pareja, trata de que sea un fin de semana de estar juntos y de pasar más momentos románticos.

VIRGO

Pasarás momentos a solas porque se exaltará la necesidad de relajarte, de pensar cosas y de conectar contigo. Dedícate a lo que más te guste y trata de disfrutar cada cosa que hagas. Atravesarás por un problema, pero tu creatividad te sacará de esa situación pronto.

LIBRA

En los próximos días podrás recuperar tus aficiones y disfrutarás de algo que hace mucho no hacías. Date tiempo para ti, recuerda que no todo es el trabajo. En cuanto a tu pareja, trata de tenerle paciencia, no todos son iguales.

ESCORPIO

Si estás soltero, todavía no es tu momento de conseguir pareja. Por ahora es mejor que te enfoques en tus amigos y que recuperes algunas conexiones que se perdieron. No siempre debes estar enamorado para pasarla bien.

SAGITARIO

Si tienes una pareja del signo Géminis o Aries es seguro que este fin de semana la pasarás increíble. De lo contrario, sal con amigos que sean de esos signos porque es la gente con la que los planetas prometen que te la pasarás mejor.

CAPRICORNIO

Será un fin de semana un poco complicado, pero nada de lo que debas preocuparte. Trata de pasar todas las dificultades por ti mismo y utiliza tus virtudes para lograrlo. Tómatelo con calma y sácale a la situación la mayor enseñanza posible.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy

ACUARIO

Los próximos días serán como una montaña rusa para ti, dado que a veces te sentirás extremadamente feliz, pero en otras ocasiones querrás tirarte a llorar. Tente paciencia y no sobreexplotes tu cuerpo o tu mente.

PISCIS

Tendrás muy pocas ganas de hacer algo y es probable que nadie te acompañe en esos momentos de soledad. Está bien quedarte en casa, pero no te dejes deprimir. Aprovecha ese tiempo para sanar cosas del pasado.

LA NACION