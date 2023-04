El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 7 al 9 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 7 al 9 de abril para sus redes sociales. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Estás en una etapa de reflexión porque no sabes qué hacer con tu vida, pero todo se solucionará. Si te sientes herido por tu pareja, díselo para intentar arreglarlo. Pero si ese no es tu deseo, entonces cambia de página. Vas a vender una propiedad o un vehículo.

Tauro

La energía planetaria estará de tu lado, especialmente en materia monetaria. Sin embargo, en cuanto al amor, no estarás en tu mejor momento. Es que no debes esperar de los demás lo mismo que tú darías por ellos.

Géminis

Gustarás de pasar tiempo junto a tus seres queridos, pero no utilices eso como pretexto para dejar de lado tus obligaciones. Por otro lado, acércate más a la naturaleza porque recibirás de ella la positividad que necesitas.

Cáncer

Será un fin de semana de mucha suerte y de pasarla bien. No habrá nada que pueda arruinarte los días, te vas a divertir y te sentirás pleno. Eso sí, trata de pensar dos veces antes de decir algo, porque una indiscreción podría meterte en problemas.

Leo

La recomendación para los próximos días es alejarte de las malas energías. Todo lo que sientas que te hace sentir cabizbajo es de lo que debes huir. Vas a conocer gente nueva, pero trata de no tomarles tanta confianza desde el principio.

Virgo

Te llegará un dinero extra porque habrá mucho trabajo a pesar de ser días de descanso. Aprovéchalo y sácale el mayor provecho posible. Cuida tu alimentación porque los problemas de estómago estarán a la orden del día.

Libra

Estás en una de las mejores etapas de tu vida, así que no hay nada que pueda salirte mal. Los malestares que tenías desaparecerán y pasarás días de disfrute junto a tus seres queridos. Trata de resolver los problemas que tenías con otras personas.

Escorpio

Los astros te dicen que la suerte estará encima de tu signo, lo que te ayudará a cumplimentar algunos de tus sueños. Será un fin de semana de muchas reuniones sociales y de diversión, solo intenta no excederte.

Sagitario

Los próximos días de Semana Santa serán para renovarte en muchos aspectos de tu vida. Despréndete de todo lo del pasado, incluidos algunos objetos que tienes guardados. Necesitas libertad, busca la manera de obtenerla.

Capricornio

La recomendación para el día de hoy es que controles más tu mente y tus impulsos porque podrías meterte en problemas. No cargues con sentimientos de culpa de cosas que no estaban en tus manos, pero pide perdón si es necesario.

Acuario

Tu mejor día será el sábado, dado que habrá muchos momentos que te harán feliz. Te rodearás de tus seres queridos y ese sentimiento de paz que te generan no podrás reemplazado con nada. Expresa todo lo que sientas.

Piscis

Se aproxima una transformación positiva en tu vida. Respecto a tu economía, no escatimes en tu bienestar y cómprate todo lo que te hace feliz. Darte algunos gustos no te hace mala persona ni significa que no eres responsable.

