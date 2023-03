El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 16 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 16 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tendrás la oportunidad de demostrar tus capacidades ante tus directivos, lo que te ayudará a que te observen y que reconozcan tu trabajo. Por otro lado, recibirás un mensaje de una persona por la que creías que ya no sentías nada.

TAURO

Los astros te dicen que hoy no será el día en el que te llamen después de todas las entrevistas de empleo que has hecho. Puede ser que tengas que esperar todavía más para que ese objetivo se cumpla, pero no te desanimes, ya llegará.

GÉMINIS

La recomendación es que le pongas especial atención a tus obligaciones para que no se te olvide nada. Tienes que priorizar lo que es más importante, antes de hacer actividades de ocio. Deja de lado el desinterés.

CÁNCER

Si deseas encontrar una pareja, es vital que no te desesperes. Llegará en el momento indicado la persona correcta para ti, sin la necesidad de que la busques. Hoy te ofrecerán entrar en un negocio, pero tendrá muchas condiciones.

LEO

Es momento de que analices si realmente vale la pena seguir en una relación romántica en la que te sientes estancado. Si tú o tu pareja no tienen la intención de formalizarla, es preciso que se alejen para experimentar cosas nuevas.

VIRGO

Hay a tu alrededor una persona que no ha encontrado el momento perfecto para revelarte lo que siente por ti. En el instante que lo haga, no dudes en prestarle atención y trata de no cerrarle la puerta. Podría ser tu gran amor.

LIBRA

Se impone que pienses más en ti y que no aceptes estar al lado de personas que no te valoran ni aprecian lo que haces por ellas. Tampoco permitas que decidan por ti ni que cuestionen tus sueños, no dejes abatir por nadie.

ESCORPIO

Los astros te dicen que es momento de dejar atrás el pasado y concentrarte en el presente. No te lamentes por lo que no pudo ser y sigue adelante. Por otro lado, tendrás tantas oportunidades en puerta que podrás darte el lujo de elegir.

SAGITARIO

Uno de tus allegados solicitará tu apoyo, dado que atravesará por un complicado momento. Ayúdale solo si no te genera ningún conflicto. Es hora de que les pidas a tus jefes un aumento de sueldo y si no lo consigues reconsidera irte.

CAPRICORNIO

Podrían darse recortes de personal en tu área laboral, así que trata de mantenerte activo en los próximos días para que no corras riesgo. Respecto al amor, si tienes pareja debes prestarle un poco más de atención si no quieres problemas futuros.

ACUARIO

Se impone que visites a una persona de edad mayor que está grave de salud, ya que le hará mucha ilusión verte. Tiendes a ser un poco frío en cuanto a tus emociones cuando no tienes confianza, pero trata de soltarte un poco más.

PISCIS

Este jueves es el día perfecto para comenzar a entablar conversaciones o iniciar esos proyectos que tienes planeados. Comenzarás con el pie derecho y te irá de maravilla, incluso recibirás el apoyo de alguien importante.

