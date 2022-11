El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 17 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 17 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hay que ser pacientes a la hora de esperar los frutos del esfuerzo sembrado. Aprender a recoger los beneficios es parte del proceso. No te apresures porque podrías poner en riesgo todo lo que tienes.

TAURO

Los planetas te dicen que dejes de lado esa disputa que tienes en el trabajo y pongas de tu parte para que se solucione. Si no lo haces, comenzarás a ganar aún menos dinero. Que tu economía no se vea afectada por tu orgullo.

GÉMINIS

Las pérdidas siempre se reflejarán en el balance final de un negocio o una nueva tarea, pero no significan un fracaso, sino un área de oportunidad. Si tienes pareja, aprende a darle su espacio porque también tiene una vida además de ti.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

La economía requiere de una mayor disciplina y tu dinero rendirá más cuando aprendas a no gastar en cosas que no necesitas. Los regalos que le das a tu pareja no deberían ser un sustituto de tu presencia, debes darle ambas cosas.

LEO

Se harán presentes todos tus rivales para preocuparte o atemorizarte, pero no hay nada que temer. Tienes cosas más valiosas que aportar que ellos. Evalúa todas tus relaciones amistosas, familiares y hasta amorosas para entender qué te falta.

VIRGO

Los astros te dicen que por ahora no es recomendable que hagas movimientos intempestivos en cualquier ámbito de tu vida, sobre todo en el amor y el dinero. Por otro lado, tu relación amorosa todavía tiene oportunidades de salvarse.

LIBRA

Ser un buen jefe no es estar en contra del resto de trabajadores y ser odiado. Este consejo tómalo muy bien en cuenta dentro de tu área de trabajo. El lenguaje del amor es diferente para todos, pero sí puedes encontrar a alguien con quien congenies.

ESCORPIO

Todo el mundo puede hacer tu trabajo, pero de ahí a que lo hagan bien hay mucha diferencia. Tú tienes ese toque que encantará a tus superiores. Aprovecha para apresurar esa colaboración o revelar esa idea.

SAGITARIO

Eres una persona paciente, motivadora y que le gusta el trabajo, así que llegó la hora de que saques tu mejor versión en todo lo relacionado con tu profesión. Sé ese líder que tú un día necesitaste. Por otro lado, paga tus deudas.

CAPRICORNIO

El trabajo nunca debe quedar en segundo plano para ti. No esperes a que sea otro día para cumplir con tus obligaciones. Debes esforzarte un poco más si quieres que la vida te bendiga. Ninguna racha buena o mala es para siempre.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

A veces la mejor estrategia para evitar discusiones o incluso salir victorioso es abandonarla. Irte de la mesa sin ceder, pero también sin enfrentar, es de lo que más vale la pena. Deja atrás todo lo que te lastima.

PISCIS

Es un buen día para firmar contratos, realizar sociedades o incluso emprender nuevos negocios. Tendrás la oportunidad de elegir a los mejores postores. Respecto a la pareja, también vivirás tu mejor etapa y estarán más enamorados que nunca.

LA NACION