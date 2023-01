El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 26 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 26 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Nunca mezcles los negocios con las relaciones personales. Que tus socios sean tus amigos no significa que no debas poner límites. Recuerda que siempre hay que separar el área laboral de los afectos con tus seres queridos.

TAURO

Debes adoptar una nueva personalidad si es que quieres crecer profesionalmente. Las personas confían más en alguien que se ve seguro de sí mismo y que se proclama con el mejor. Tu humildad debe quedar en segundo plano.

GÉMINIS

Se impone que hoy tomes la ventaja sobre tu competencia. En los últimos días te ha alcanzado y no lo puedes permitir. Por otro lado, conocerás nuevas formas de amar a tu pareja, solo trata de no cambiar drásticamente tu forma de ser.

CÁNCER

Hoy tu pareja descubrirá ese secreto que tenías desde hace mucho tiempo. Si bien no es algo tan grave, sí le causará molestia porque se lo ocultaste. La recomendación es que le expliques la situación con claridad y evites mentir.

LEO

Los astros te dicen que saques de tu equipo a los elementos que no funcionan. Eres un profesional de prestigio y podría afectarte tener a tu lado a personas que no lo son. También tendrás que resolver conflictos de pareja.

VIRGO

Este jueves es el día perfecto para pedir un aumento o mejores condiciones de trabajo. Tus directivos lo verán de manera positiva y te lo darán. Tu pareja te hará una petición que no podrás rechazar, es así como le demostrarás el compromiso que tienes con ella.

LIBRA

Se impone que el día de hoy analices cuáles fueron los errores que cometiste en el pasado para que evites que se repitan. Además de demostrártelo a ti mismo, deberás enseñarles a los que te rodean que ya aprendiste.

ESCORPIO

Si quieres que tus ganancias económicas crezcan, debes trabajar por ello. No hay una fórmula secreta y la respuesta de cómo lograrlo tampoco te llegará por arte de magia. El esfuerzo es la base de todo, así que no te rindas.

SAGITARIO

Tu pareja atravesará por una serie de dudas sobre su relación. No sabe si quedarse o irse, dado que quizá el futuro juntos ya no se vislumbra igual de placentero que antes. Lo mejor que puedes hacer es no insistir y dejar que se quede por su propia decisión.

CAPRICORNIO

Este jueves será necesario que le inyectes a tus compañeros de trabajo ese entusiasmo que tienes. Hay muchas personas que no se sienten con el mejor ánimo, pero tu actitud las terminará por motivar. Solo así podrás abatir la mala racha por la que todos pasaban.

ACUARIO

Si lo tuyo no es trabajar en equipo, debes replantearte tu futuro. Habla con tus jefes y diles que prefieres hacer las cosas de manera individual. Si no lo logras, tendrás que adaptarte o decidir irte por otra vertiente, como el emprendimiento.

PISCIS

Los planetas te exhortan a ignorar todo lo malo que escuches sobre ti el día de hoy. Llegarán a tus oídos algunos rumores, pero no serán reales. Algunas personas los crearon para causarte molestias, así que no les des el gusto.

