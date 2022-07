El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 11 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 08 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

No es buen momento para que te sometas a una dieta ni rutina de mayor rigor, es mejor esperar un poco. Haz una buena acción hoy. Respecto a un préstamo que te pedirán, recuerda que todo lo bueno se regresa.

TAURO

Tu estado físico y mental no pueden seguir a la deriva, así que hoy deberás tomar acciones sobre ello. Hoy te sentirás cansado y derrotado, pero debes saber que lo mejor está por llegar. Los astros te dicen que llegarán los frutos que esperas.

GÉMINIS

Te costará un poco de trabajo volver a la rutina y enfrentar a aquellos que trataste mal cuando estabas de mal humor, pero borrón y cuenta nueva, no toques el tema. Hoy deberás ser más abierto en cuanto a temas del amor.

CÁNCER

Las emociones negativas siempre existirán, pero no debes dejar que te saquen de tus casillas. Mantén la calma y no tomes decisiones precipitadas porque podría no ser lo que quieres. Espera un poco más para poder elegir entre varias opciones.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

LEO

Todo en exceso es perjudicial y si no te detienes de aquellos alimentos que no te hacen bien, tu salud te pasará factura. Llegó el momento de ayudar con tu sabiduría para resolver un problema del trabajo. No es tu responsabilidad, pero sí podrás apoyar.

VIRGO

Es un buen día para replantearte tus metas y también para dejar de hacer todo lo que no te deja ningún beneficio. Tu manera de ser emprendedora podría perderse hasta volverse casi invisible si no actúas al respecto.

LIBRA

Es hora de volver a tener buenos hábitos en todo lo referente a tu salud, porque en ocasiones la dejas de lado por otras cosas de menor importancia. Te llegará una nueva propuesta económica. No dejes que la comunicación con tu pareja se rompa.

ESCORPIO

Evita el estrés para que puedas llevar a cabo todos los planes que deseas con tus seres queridos. Entre más aplaces emprender tu negocio, más dinero perderás. Recupera la magia de tu relación con los detalles.

SAGITARIO

Cuida tu cuerpo porque tu aspecto físico es una de las cosas que más te preocupa. Es sencillo, no dejes que entre a él nada que le haga daño, ya sea en forma de alimento o pensamiento. Cierra esos círculos viciosos que tienes con tu pareja.

CAPRICORNIO

Los astros te aconsejan acudir al médico por aquel padecimiento que has dejado de lado. Todavía estás a tiempo. Los secretos entre parejas no son buenos, pero hay cosas que es mejor no contarse porque no tienen caso, en especial las del pasado.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

ACUARIO

Las sorpresas pueden ser una buena idea para mantener el misterio y la llama dentro de una relación. Es el día de aplicarlo. Tómate todo el tiempo que necesites para salir adelante, no hay prisa y no debes cumplir las expectativas de nadie.

PISCIS

El extra de energía que necesitas no lo conseguirás bebiendo mucho café o bebidas energéticas, es mejor usar sustancias naturales. Adelántate a las necesidades y deseos de tu pareja porque no siempre él o ella deben decirte todo lo que quieren, es bueno sorprender.