El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 24 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 24 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es hora de que vuelvas a tener pequeños detalles con tu pareja, ya que en la última temporada la has tenido olvidada. Recuerda que los regalos y las muestras de cariño son esenciales para mantener la relación activa.

TAURO

Es hora de que visualices lo que quieres para el futuro, dado que esa es la forma correcta para lograr tus objetivos. Si quieres que las cosas pasen, piénsalas y ve por ellas. Pero para eso primero tienes que saber qué deseas.

GÉMINIS

La recomendación para este inicio de semana es que evites incumplir con los pactos que hiciste con tu pareja. Todo acuerdo es importante y, de no ser respetado, podría fracturar la relación. Haz que tu palabra valga.

CÁNCER

Se impone que seas más cuidadoso con tu salud y sobre todo con las horas que duermes. La calidad de sueño es fundamental para tener días fructíferos y también para sentirte con más energía. Desconéctate de tu trabajo en las noches para que puedas descansar.

LEO

Este lunes tendrás una gran cantidad de preocupaciones, lo que derivará en un cúmulo de estrés. Para eso, debes aprender a relajarte y a liberar la tensión que hay en tu cuerpo. Sal a distraerte o haz un poco de actividad física.

VIRGO

Los astros te dicen que no es momento de discutir con tu pareja. Si bien pueden tener desacuerdos, es crucial que traten de resolverlos de la manera más educada. Las palabras ríspidas y los insultos no deben formar parte de sus conversaciones.

LIBRA

Tendrás mucho trabajo y eso se convertirá en tu prioridad número uno. Solo ten presente que no debes hacerlo todo tú y que también puedes delegar responsabilidades. No permitas que la carga caiga solo sobre ti.

ESCORPIO

Evita prometer cosas a la hora de hacer negocios, ya que eso no tiene validez alguna. Es mejor que demuestres tu capacidad con hechos. Por otro lado, es necesario que le demuestres a tu pareja cuan importante es para ti.

SAGITARIO

Es un excelente momento para buscar socios o personas a las que les guste tu causa. Si no has podido hacerlo solo, busca ayuda y gente que esté dispuesta a invertir. Además, en caso de que algo no salga bien, recuerda que tienes a tu lado a personas que te aman y esa es tu mayor posesión.

CAPRICORNIO

Es un buen día para recuperar un dinero que dabas por perdido. Preséntate frente a tus deudores y pídeles que te lo devuelvan. A pesar de que no te sentirás muy cómodo, ten por seguro que habrá personas que sí te pagarán.

ACUARIO

La energía planetaria te ayudará a darte cuenta de que aquello que siempre has buscado en otros, lo tienes dentro de ti. No hay nadie que pueda hacerte feliz si tú no estás satisfecho con lo que eres. Tú tienes la clave.

PISCIS

Tú y tu pareja llevan tiempo enfrascados en una discusión, pero es porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Hoy deberías ser tú quien demuestre su madurez, de ese modo evitarás que el conflicto se extienda.

