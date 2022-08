El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 29 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 29 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Recuerda que todos podemos equivocarnos y que no hay seres humanos perfectos, por lo que darle una segunda oportunidad a aquel socio o compañero de trabajo podría ser buena idea. Tú lo decides, nadie más.

TAURO

Hay una persona que tiene más capacidades que tú y este lunes te salvará el día. Lo negativo sería que lo tomes como un fracaso, porque no es así. Entre pareja no debe haber secretos y si lo sientes puedes decírselo.

GÉMINIS

Los astros te dicen que tienes que permanecer en el sitio en el que te encuentras ahora mismo porque todavía no terminas con tu ciclo. Pensar en una nueva alternativa sería opción para cuando ya hayas cumplido tus metas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

No acudas a los llamados falsos porque solo te harán perder tu tiempo. No hay nada que pueda sustituir el esfuerzo y la dedicación, eso es la clave para alcanzar el éxito y la liquidez económica. La pasión y el trabajo lo vencen todo.

LEO

Te llega una propuesta laboral que parecerá como sacada de un cuento de hadas, pero antes de aceptar analiza todas las alternativas y todos los beneficios que dicen tener para ti. Llegó el momento de encarar a quienes insisten en separarte de tu pareja.

VIRGO

Los astros te dicen que aceptes esa propuesta que todavía no respondes por miedo a equivocarte. Lánzate, no hay nada que perder. Claro que hay riesgos, pero ninguno que te haga más daño de lo que te beneficia.

LIBRA

No importa lo que otros te digan, tú tienes la fórmula secreta para alcanzar el éxito y ser una persona más productiva: el esfuerzo y la pasión con la que se hacen las cosas. Habla con esa persona y exígele que cuente ese secreto que te atormenta.

ESCORPIO

Es día de dejar atrás aquellos temores en cuestiones económicas, porque si continúas así no habrá manera de que tu situación mejore. Después de la tormenta te llegará la calma. Es una oportunidad para renovar el amor con tu pareja.

SAGITARIO

Los deberes no deben de ser una preocupación para ti si todavía no son un hecho. Tienes nuevas responsabilidades, pero se te impusieron porque posees de toda la capacidad para hacerlo. Date un respiro de la rutina.

CAPRICORNIO

Sé cordial con esas personas que te ofrecieron un nuevo trabajo o negocio a pesar de que no lo aceptes, es mejor mantener un buen contacto con los que se dedican a lo mismo que tú. Reprocharse cosas entre pareja es uno de los peores hábitos, así que evítalo.

ACUARIO

Es un día en el que debes replantearte si lo que haces actualmente en realidad te llena o si quieres explorar nuevas pasiones. Cambia de rumbo si es necesario. No te enganches con los problemas del pasado.

PISCIS

Si dudas todavía de esa alianza que te ofrecieron es mejor que no la aceptes, nunca hagas algo de lo que no estás seguro. Llevas tiempo con ese sentimiento de que debes dar un paso y no descansarás hasta que lo des.