Se derrumbó un edificio de departamentos en Iowa y buscan a sobrevivientes: “Sentí como un terremoto”

Este lunes seguía en marcha una operación luego de que parte de un edificio de departamentos se derrumbara el domingo en la ciudad de Davenport, Iowa, en Estados Unidos. En el reporte más reciente, el jefe de los bomberos informó que en total ocho personas fueron rescatadas, mientras que los equipos con perros continuaban con la búsqueda de posibles víctimas.

“No se sabe de ninguna persona que haya quedado atrapada”, declaró el jefe de la institución Michael Carlsten, quien añadió que por el momento no hay informes de muertos. En total se rescató a ocho personas y más de una docena fueron acompañadas afuera del edificio conocido como The Davenport, luego de que la sección trasera se derrumbara y se desprendiera el resto de la estructura.

El edificio se derrumbó el domingo en Davenport, Iowa. (Nikos Frazier/Quad City Times via AP) Nikos Frazier - Quad City Times

Actualmente, el “edificio no es estructuralmente sólido, por lo que es un riesgo para los equipos de respuesta”, informó Carlsten. La estabilidad se volvió motivo de preocupación tras los derrumbes secundarios que se produjeron durante las maniobras.

El domingo, los equipos respondieron al llamado poco antes de las 5 de la tarde y los bomberos rescataron primero a siete personas. La última, a la que encontraron durante la noche, la llevaron al hospital. Según el reporte de las autoridades, la parte trasera del complejo de departamentos de seis pisos se derrumbó y se separó del edificio, que tiene departamentos en las plantas de arriba y negocios en la planta baja.

Los equipos de emergencia trabajan en la escena del derrumbe parcial de un edificio en el bloque 300 de Main Street, el domingo 28 de mayo de 2023, en Davenport, Iowa Nikos Frazier - Quad City Times

Por ahora, no está clara la causa del derrumbe ni cuántas personas pueden estar atrapadas. Sin embargo, se detectó una fuga de gas natural y agua en cada planta del complejo, por lo que los servicios públicos fueron asegurados.

Los espectadores ven como los equipos de emergencia trabajan en la escena de un colapso parcial de un edificio en Davenport, Iowa (Nikos Frazier/Quad City Times vía AP) Nikos Frazier - Quad City Times

“Sentí como si hubiera habido un terremoto, como si alguien hubiera metido una excavadora en el edificio”, detalló Linnea Hoover, residente del lugar, a ABC News: “No puedo describir el temblor, parecía que el suelo se iba a desplomar debajo de mí”. Hoover afirmó que vio escombros, humo y polvo mientras salía. Una vez afuera, había gente gritando.

Quejas y pedidos de reparaciones en The Davenport

Los propietarios del edificio tenían permisos vigentes para reparar la pared exterior, declaró Richard Oswald, director de servicios vecinales de la ciudad, de acuerdo con CNN. El Quad-City Times informó que el complejo es propiedad de Andrew Wold.

Los problemas eran bien conocidos por los inquilinos, ya que los funcionarios informaron que estos habían interpuesto varias quejas y pedidos de reparaciones. De acuerdo con información de la oficina del asesor del condado, consignada por Fox News, en 2020 se presentaron casi 20 permisos para reformas, principalmente de plomería y electricidad.

Los equipos de emergencia trabajan en la escena del derrumbe parcial de un edificio en el bloque 300 de Main Street, el domingo 28 de mayo de 2023, en Davenport, Iowa (Nikos Frazier/Quad City Times via AP) Nikos Frazier - Quad City Times

“Esta es una escena activa, seguiremos trabajando y evaluando con todo el propósito de encontrar a la gente y sacarla”, agregó por su parte Mike Matson, el alcalde de Davenport en una conferencia de prensa del domingo. Señaló que el objetivo era el rescate y que había hablado con la gobernadora Kim Reynolds por su apoyo.

El jefe de bomberos de Davenport, Michael Carlsten, y el alcalde de Davenport, Mike Matson, informan sobre el colapso de un edificio de apartamentos el 29 de mayo de 2023 en Davenport, Iowa. (Ciudad de Davenport vía AP)

El Departamento de Policía de Davenport le pidió a la población que evitara ir al centro de la ciudad. A través de su página de Facebook, informó que una iglesia cercana funcionaba como un punto de encuentro. Asimismo, la Cruz Roja ayuda a los desplazados a encontrar un refugio temporal. Por ahora la zona permanecerá cerrada mientras prosiguen los trabajos.

