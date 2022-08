El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 8 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 8 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Llegó el momento de liberarte del rencor que sientes por alguien, porque es la manera más dolorosa de mantenerlo aún contigo. La falta de comunicación dentro de tu centro de trabajo es el mayor problema, trata de mejorarlo.

TAURO

La medicina es funcional porque está experimentada científicamente, así que no intentes atenderte tú mismo con remedios no convencionales. Los astros te dicen que será riesgoso. Pide ayuda si es necesario.

GÉMINIS

Cuando tienes un gran deseo de estar con tus seres queridos lo peor que puedes hacer es aislarte. Nadie tocará tu puerta si te inclinas por esta opción. Si necesitas ayuda de la gente, lo mejor que puedes hacer es pedirla.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

Toma la iniciativa de cuidar tu salud, no esperes a que tu cuerpo te lo grite. Este lunes recibirás una buena noticia relacionada con el dinero. Podrás tomar un respiro en materia económica, pero recuerda usar tu capital de manera inteligente.

LEO

Muchas veces le das demasiado peso a lo que no es de mucha relevancia en tu vida. Trata de ser un poco más ligero y alegre, por tu propio bien. Acércate más a las personas que te divierten y que te animan a vivir con intensidad.

VIRGO

Tu cuerpo necesita que lo escuches y que no cierres los ojos cuando se trata de tu salud. Reconoce el esfuerzo que inviertes en tu trabajo. Quizá será un poco más difícil conseguir tus objetivos, pero solo es cuestión de organizarte mejor.

LIBRA

Es un buen día para reconocer cómo está tu corazón y ponerle frente a las heridas que la gente te dejó. La salud emocional no se consigue de la noche a la mañana. Si tienes deudas y sientes que estás hasta el cuello, no te preocupes, los astros te darán un respiro.

ESCORPIO

Tiendes a convertir tus síntomas en una afección física, pero hoy recibirás una señal que te dirá que no te preocupes tanto, hay solución. La manera en la que enfrentas los retos profesionales dará frutos y tendrás las recompensas.

SAGITARIO

Es momento de retomar el control de los procesos físicos y mentales que llevabas, necesitas recuperar tu equilibrio. Relájate y lidia con el estrés. Recuerda que el trabajo no solo es una fuente de dinero, sino también una oportunidad para aprender.

CAPRICORNIO

No te gusta sentirte observado ni acosado, así que llegó el momento en que le pongas un alto a esa persona que siente una insana admiración por ti. Si tienes miedos deberás estar muy consciente de ellos, para intentar abatirlos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Hablar contigo mismo será la manera en que desaparezca la incertidumbre. Mantén esas conversaciones contigo mismo para conectarte. Te despertaste con el deseo de enmendar un error que tuviste con tu pareja, y los astros te dicen que la mejor manera será simplemente pedir perdón.

PISCIS

No tienes retos más grandes de lo que podrías hacer, te hace falta un poco más de adrenalina y eso te hace sentir aburrido. Para evitar ese sentimiento, proponte nuevos desafíos tú mismo. No tengas esperanza en lo que no sucederá.