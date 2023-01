El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 10 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 10 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

La rutina no será tu mejor amiga el día de hoy. Trata de hacer cosas diferentes para que no caigas en esa monotonía. Tu creatividad se verá afectada si no haces algo al respecto. Por otro lado, se impone que te acerques más a tu pareja.

TAURO

La recomendación es que cuides un poco más tu salud. Los dolores de cabeza que en ocasiones sientes no deben dejarse a la ligera. Ante el primer malestar que tengas debes acudir al médico porque no es tan leve como piensas.

GÉMINIS

La suerte te mirará y te hará tener un golpe de suerte en los negocios. Es la manera en la que la vida te premió por todo el esfuerzo que pusiste en el pasado. Esto solo te demuestra que siempre debes dar lo mejor de ti mismo.

CÁNCER

Evita tomar decisiones importantes mientras tengas ese sentimiento de tristeza por estar solo. Recuerda que siempre hay que actuar con la cabeza fría y centrada. Tienes que aprender a estar contigo mismo y a amar esa soledad.

LEO

Tu manera de trabajar impresionará a varias personas este martes. Es un muy buen motivo para celebrar y pasar tiempo con tus seres queridos. Si tienes pareja llegó el momento de que todos lo sepan, las felicitaciones y buenos deseos te harán más feliz.

VIRGO

Los astros te dicen que te sometas a un régimen alimenticio para cuidar de tu salud. El colesterol no es un juego y debes cuidar el corazón. Respecto al trabajo, lleva a cabo esa idea que tienes. Tendrás éxito.

LIBRA

Sentirte insatisfecho con tu vida no es malo. Puedes usarlo como motivación para hacer cosas nuevas. Solo tú tienes el poder de cambiar tu destino, así que si algo no te gusta comienza a actuar diferente. No te quedes estancado.

ESCORPIO

Hoy reconocerás quiénes son las personas que siempre están a tu lado. Hay que saber agradecer a todos esos aliados que coadyuvaron para que tuvieras éxito. Incluso tu pareja es parte fundamental de ese mérito. No debes verla como un rival.

SAGITARIO

Llegó la hora de que renuncies a esos alimentos que te hacen daño. Hay cosas que nos gustan pero que nos hacen daño y ese es tu caso. Por otro lado, no rechaces la asesoría laboral que te brinda una persona. Toma lo bueno de esa oportunidad.

CAPRICORNIO

Los sentimientos negativos suelen ser la afectación más grande para el cuerpo. Todo lo que sientas anímicamente tendrá repercusiones en tu salud. De ahí la importancia de que controles tu ira y sepas sopesar el estrés.

ACUARIO

Los planetas te exhortan a comenzar a vencer tus miedos. No es algo sencillo, pero es el momento perfecto para dejar atrás todas las ataduras. Todo está en tu mente, la mayor cantidad de cosas de las que temes no son reales.

PISCIS

Encontrarás ese impulso que necesitabas para llegar a la cima. No tenías bien claro hacia dónde querías llegar en lo laboral, pero la luz divina te iluminó y ahora poseerás ideas más claras. Solo mantente firme y no des pasos atrás.

