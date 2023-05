El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 2 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 2 de mayo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Eres una persona muy segura de ti, pero a veces eso puede traerte problemas con tu pareja. Ella no es como tú, es un tanto más insegura, así que trata de ayudarla a fortalecer su autoestima para que ambos estén en el mismo nivel.

TAURO

Es momento de que tomes tus propias decisiones, sin importar cuan difíciles sean. En los últimos días has dejado que otras personas decidan por ti y eso debe terminar. Parte del liderazgo que tienes que ejercer es tomar control sobre tu vida.

GÉMINIS

La recomendación que los planetas te hacen este martes es que no guardes ningún secreto con tu pareja. Lo mágico de una relación es que las dos personas pueden unirse como una sola, por lo que mentirse entre sí terminaría por destruirlo todo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Es hora de que tengas más disciplina para poder cumplir con tus objetivos. Esa es la única vía directa para el éxito. Por otro lado, solo tú sabes lo que puede lastimarte y lo que no, así que no les prestes atención a los comentarios de gente externa.

LEO

Si has tenido problemas con tu pareja, tú también puedes tomar la iniciativa para solucionarlos. No esperes a que sea él o ella quien inicie la conversación. En cuanto a tu economía, trata de no comprar cosas que no necesites.

VIRGO

Últimamente no has estado bien con tu pareja, pero es porque ninguno de los dos está dispuesto a poner de su parte. Haz la diferencia y dile qué es lo que estás dispuesto a dar, pero también lo que quisieras recibir.

LIBRA

Podrás comunicarte mejor con las personas, escucharán lo que tienes para decirles y tus palabras serán más fluidas. Aprovecha ese impulso para expresar lo que sientes, incluso en tu centro de trabajo. Cuando la gente es directa con sus sentimientos, todo sale mejor.

ESCORPIO

Los astros te dicen que tienes que concentrarte en tu presente para que puedas planear el futuro. Trata de encontrar ese equilibrio que te mantenga alineado y que te ayude a ver todas las oportunidades que tienes a tu alrededor.

SAGITARIO

Te invitarán a vivir una aventura, pero tú no sabes si aceptar porque crees que no estás preparado. Sin embargo, los planetas piensan que estás listo y que deberías ir sin miedos. Tienes todo lo necesario para emprender ese reto.

CAPRICORNIO

No esperes a que tu salud se vea afectada por tus malos hábitos para tomar medidas. Cuida tu organismo desde ahora y evita que haya algún daño mayor. Recuerda que tu cuerpo es la posesión más grande que tienes.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Se acerca una fecha especial para ti y tu pareja, así que trata de poner recordatorios para que no lo olvides. Si eres una persona distraída, trabaja en ello y trata de anotarlo en alguna agenda para que lo recuerdes.

PISCIS

Es un buen día para sacar a la luz todas tus habilidades, dado que tendrás la atención de gente importante en el aspecto laboral. Demuestra de lo que estás hecho y de lo que eres capaz. De esa manera podrás cumplir algunas metas.

LA NACION