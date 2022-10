El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 4 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 4 de octubre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No te desesperes si tu situación financiera no está como quieres en este momento. Solo debes tener paciencia y entender que hay que esforzarse para alcanzar los objetivos. Lo lograrás si te lo propones.

TAURO

Hay un proyecto que tienes en puerta, pero los astros te dicen que solo lo aceptes si estás dispuesto a poner toda tu atención en él. Los frutos se verán solamente si trabajas en hacerlo funcionar.

GÉMINIS

Pon en práctica todo lo que tú sabes hacer en tu trabajo. No por nada te contrataron, así que no tengas miedo de mostrar tus habilidades. Por otro lado, hay que saber escuchar a la persona que amas.

CÁNCER

Te llegará una propuesta que no podrás rechazar, pero que sin duda deberás evaluar primero. No todo cambio es bueno, pero eso solo lo decides tú. Ese falso orgullo que tienes te causará problemas con tus seres queridos.

LEO

Hoy verás el final de esa confusión que tenías. Lo que antes era gris para ti, ya comenzará a tener un poco de luz. Nunca te culpes por los errores, a esta vida se viene a aprender y no existe un ser perfecto.

VIRGO

Las pérdidas dentro de un negocio siempre existirán, por lo que no debes de culpar a nadie. Concéntrate en los factores positivos que te harán crecer y verás la diferencia.

LIBRA

Revisa tu carga de trabajo porque los problemas de salud podrían presentarse. Nunca te entregues por completo a una empresa que no es tuya. También aprende a darte espacios para ti mismo.

ESCORPIO

No arriesgues dinero el día de hoy. Los astros te dicen que las inversiones no te darán frutos y es mejor no perder dinero. No esperes a que las personas te demanden cariño, mejor esfuérzate en hacerlo desde el inicio.

SAGITARIO

Tienes que aprender a comunicarte mejor. Es preciso que corrijas las palabras y la tonalidad que utilizas, sobre todo porque a veces se malinterpreta. Verás los grandes beneficios si lo aplicas.

CAPRICORNIO

Quedarte a la mitad de algo no es lo tuyo, por eso la recomendación de hoy es hacer tu trabajo y evitar caer en la holgazanería de tus compañeros. Por otro lado, piensa más en tu pareja y bríndale todo lo que él o ella te da.

ACUARIO

No está mal tener modelos a seguir e inspirarte en las situaciones de éxito de otras personas, eso no te hace ser un perdedor. Intenta hacerlo y verás los frutos. Es un buen día para salir de la rutina y dedicarte tiempo.

PISCIS

Este martes te verás en la necesidad de encontrar un aliado, una persona que comparta tu mismo esfuerzo y pasión por el trabajo. Por ello, es necesario alejar a todas las personas que solo están a medias.

