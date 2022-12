El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 6 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 6 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Si quieres que el éxito llegue a tu vida, debes llamarlo con fuerza y convicción. Tienes que estar seguro de que atraerás todo lo que deseas. En el aspecto amoroso, tu pareja te hará una serie de peticiones a las que no podrás decir que no.

TAURO

Es tiempo de recuperar tu prestigio y limpiar la imagen que otras personas hicieron sobre ti. Eso ayudará a que tus ingresos crezcan, dado que los empleadores voltearán a verte otra vez. Evita que la melancolía llegue a tu casa.

GÉMINIS

Se aproxima una temporada de poca prosperidad, pero tú sabrás cómo salir adelante. Los astros te dicen que antes de pensar en otros pienses en ti mismo. Es también un buen día para ponerte al día con tus responsabilidades.

CÁNCER

Hay personas que son mejores que tú en tu área de trabajo, lo que te significa una gran oportunidad para aprenderles y crecer. Si la controversia no los deja en paz a ti y a tu pareja, es hora de ponerles un alto a todos los que propician esa situación.

LEO

Las advertencias que les hiciste a tus superiores sobre los riesgos que corre el negocio no fueron escuchadas. Así que no te queda más que esperar a que sufran las consecuencias. No está en tus manos, no te estreses.

VIRGO

Te pagarán una deuda que dabas por perdida. Utiliza el dinero para salir de cualquier compromiso que tienes. No lo derroches. Por otro lado, comenzarás a notas el grave enojo que tiene tu pareja hacia ti por algo que no has solucionado.

LIBRA

Si quieres ganar más dinero debes trabajar más, no hay otra solución. Los astros te dicen que pongas en marcha esos emprendimientos que tienes en mente. También debes ser consciente de que para alcanzar el éxito hay que esforzarse.

ESCORPIO

Todos los sacrificios que hiciste hasta ahora, tendrán su recompensa. Pronto te llegará eso que esperas, solo debes ser paciente. En relación con la pareja, evita caer en sus chantajes y solo aceptar sus órdenes.

SAGITARIO

Los planetas se alinearon para hacerte entender que tienes que priorizar gastos. Últimamente le das mucha cabida a lujos y caprichos. Podrías contratar un contador. Por otro lado, sé un poco más detallista con tu pareja, lo necesita.

CAPRICORNIO

Nunca abuses de tu fuente de producción porque las cuentas podrían salirte mal. Si tus ingresos van bien, así déjalos y no comiences a gastar el dinero en cosas innecesarias. También date los descansos necesarios después de un día de trabajo.

ACUARIO

En los negocios no hay espacio para los corazones blandos. Siempre que quieras que te respeten y que tu palabra pese, debes dejar de lado los sentimientos. Es la única manera en que tu trabajo prosperará tanto como deseas.

PISCIS

Tu mejor remedio para el estrés, será pasar tiempo con tu pareja. La sencillez de las cosas es lo que más te dará calma este martes. Acepta sus consejos. Si no tienes pareja, puedes buscar a un ser querido para pasar tiempo con él.

