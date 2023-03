El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 22 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 22 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tienes que dejar de quejarte porque podrías aburrir a las personas que te rodean. Sé un poco más positivo y aprende a ver el lado bueno de las cosas. Por otro lado, es necesario que seas más directo al momento de hacer una petición. Dilo sin pena ni tapujos.

TAURO

Los astros te dicen que cuides un poco más tu salud y que no te sobre exijas. Piensa en tu futuro, en todos los aspectos, pero especialmente en el monetario. No compres cosas que no necesitas y reserva el dinero para alguna emergencia.

GÉMINIS

La recomendación para hoy es que no tengas miedo de tomar decisiones importantes. Si te equivocas no tienes por qué sentirte mal. Atrévete. También reconoce tus logros, aunque a los demás no les parezca algo por lo cual festejar.

CÁNCER

En la medida en que tú comiences a ser más seguro de ti mismo, la gente también empezará a tratarte diferente. Todo tu mundo tomará otro rumbo cuando te muestres con más determinación. Un pensamiento y una actitud positiva tiene grandes repercusiones.

LEO

Se impone que te mantengas firme en tus decisiones. Si ya hiciste algo, no te arrepientas ni trates de desviarte, sigue tu plan al pie de la letra. Respecto a tu trabajo, no tomes la primera opción solo porque te urge encontrar un empleo. Espera y llegará algo mejor.

VIRGO

Una buena manera de liberar tensiones es al hablar sobre tus miedos y tus preocupaciones. Intenta hacerlo este miércoles y verás la diferencia. También te ayudará estar en contacto con la naturaleza o hacer ejercicio.

LIBRA

Te enterarás de algo que, hasta hoy, era un secreto. Podría ser bueno o malo, eso lo decides tú. En cuanto a la relación con tu familia, en los próximos días estará mejor que nunca, dado que tendrán momentos de calidad juntos.

ESCORPIO

Los astros te dicen que identifiques cuáles son los aspectos de tu vida que te causan estrés para que así puedas eliminarlos o canalizarlos. Si hay algo que definitivamente no puedes cambiar porque no está en tus manos, entonces trata de aceptarlo.

SAGITARIO

Debes estar alerta porque podrías sufrir algún contratiempo. Toma las debidas precauciones para que tus planes no se vean afectados. Por otro lado, recibirás buenas noticias en el aspecto laboral: podría ser un ascenso o un cambio de área.

CAPRICORNIO

Tienes que aprender que tu cuerpo es tu mayor posesión y que no puedes sobrecargarlo. Cuídalo como un tesoro y trata de descansar cuando sea necesario. Ve con un médico para que te ayude a encontrar los niveles perfectos de la actividad física que puedes hacer.

ACUARIO

Una manera de estar en paz con tu pareja es evitar cualquier conversación incómoda que pueda generarles conflictos. No saques a relucir temas del pasado y mucho menos recrimines cosas que ya pasaron.

PISCIS

Sé más racional y no trates de suavizar lo que por naturaleza es duro. No dejes que tus sentimientos te impidan ver la realidad. Si escuchas alguna conversación por error, trata de no sacar conclusiones apresuradas.

