El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 31 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 31 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Te propondrán un proyecto que de inicio te parecerá muy poco viable y encenderá tus alertas, pero los astros te dicen que lo aceptes. Si te sientes rebasado o con el ánimo bajo en cuestiones amorosas, díselo a tu pareja.

TAURO

La disciplina es el aspecto más importante que se debe tener a la hora de querer alcanzar el éxito. La falta de compromiso nunca te llevará a nada bueno. Las palabras hieren y tú lo sabes, así que evita ser así con tu pareja.

GÉMINIS

Acepta ese proyecto al que te invitaron a participar a pesar de que no lo decidas hoy, ya que ese emprendimiento te traerá muchos frutos en el futuro. Tu pareja te prometió cambiar conductas y sí lo cumplirá.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Hoy podrías ponerte a prueba contrarreloj para hacer todas esas actividades que tienes en mente, lo fundamental será lograr hacerlas en menos tiempo. El amor nunca prohíbe, te permite ser como realmente eres.

LEO

Deja que las cosas fluyan y no presiones nada, intervenir sería la peor idea para ti este miércoles. Deja que las semillas que plantaste den frutos. Los celos pueden ser un verdadero problema si no les pones freno ya mismo.

VIRGO

Tu búsqueda de empleo está a punto de dar resultado. No te desesperes ni tengas miedo de que no se cumplirá. Lo lograrás. Habrá un cambio de planes entre tú y tu pareja, pero no te preocupes o al menos no lo demuestres.

LIBRA

Es momento de considerar contratar algún seguro que cubra tus bienes y a tu familia, pensar en lo que viene no es tan malo. Ahorra dinero para los tiempos de incertidumbre. Si no tienes respuesta a las preguntas de tu pareja, es por algo.

ESCORPIO

No seas tan duro con tu equipo ni contigo mismo, los errores suceden y debes ser consciente de ello. No pidas lo que no das. Si tienes dudas sobre tu pareja, dale un beso apasionado y si no sientes nada ahí tienes la respuesta.

SAGITARIO

Necesitas poner un poco de orden a lo que haces, ya que podrían llamarte la atención tus superiores. Evita que tu equipo se equivoque y ayuda a que cumpla con su deber. No dejes que tu relación se vuelva rutinaria.

CAPRICORNIO

Es un buen día para valorar si lo que ganas en tu trabajo es lo que deseas y si no es así quizá tengas que redoblar esfuerzos. Respeta la privacidad e individualidad de tu pareja, recuerda que también tiene vida propia.

ACUARIO

No aceptes más responsabilidades de las que puedes sobrellevar porque podrías quedar mal por incumplimientos. Es bueno reconocer hasta dónde puedes y hasta dónde no. Llegó la hora de hablar a futuro con tu pareja.

PISCIS

Este miércoles será necesario que regrese aquella persona responsable que solías ser. Eso te reclaman tus líderes en el trabajo, una atención que perdiste. Es día de demostrarle a tu pareja que la amas, porque por el trabajo sueles olvidarla.