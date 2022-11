El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 11 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 11 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Un fracaso dentro de la organización en la que trabajas te bajará los ánimos hasta el suelo, pero hay que tener en cuenta que sin ese tipo de situaciones no se puede mejorar. Utilízalo de la manera positiva y no muestres tu debilidad ante la competencia.

TAURO

La zona de confort es bastante cómoda, pero es momento de que salgas de allí y les demuestres a todos de lo que estás hecho. Hoy tendrás una oportunidad de hacerlo. Por otro lado, no le cuentes todo a tu pareja.

GÉMINIS

A veces dar un paso atrás es la manera más inteligente de continuar en competencia. Hay que saber cuándo retirarse. También debes entender que en el amor nunca hay que revelar todas las cartas. Ten un as bajo la manga.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Los astros creen que vas muy bien encaminado a conocer al amor de tu vida, si es que no tienes pareja. Mercurio facilitará tu comunicación con las personas. Si estás con alguien, no esperes hasta que te reclame para cambiar ciertas actitudes.

LEO

Una persona necesitará de ti un préstamo y tu miedo de ceder es que no sabes si te pagarán. La recomendación es que lo hagas sin esperarlo a cambio, porque esa persona podría ayudarte a ti en el futuro.

VIRGO

Será un viernes bastante cansador tanto física como emocionalmente, pero no debes preocuparte porque tu mejor recompensa está por llegar. Permítete estar triste, pero mañana levántate con la actitud de continuar.

LIBRA

Lo que te vendieron en un proyecto inicial no es lo que en realidad será, pero los astros te dicen que no te retires y mantengas tu palabra de trabajar ahí. Respecto al amor, demuéstrale a tu pareja que en realidad quieres estar con él o ella.

ESCORPIO

No tomes decisiones precipitadas porque podrías equivocarte de ruta. No es momento de elegir todavía, espera un poco más para hacerlo. Te llegará una corazonada de cuándo es el tiempo idóneo. El dinero no faltará.

SAGITARIO

Eres esa persona que puede poner fin a los sufrimientos de otros y está bien que lo hagas cuando te nazca; sin embargo, no que lo sientas como una responsabilidad. También debes estar alerta con las actitudes de tu pareja que te hacen mal.

CAPRICORNIO

No te marques metas tan bajas. Siempre sueña en alto y con la esperanza de que algún día tus deseos se cumplan, porque sí es posible. Este viernes también será un día de celebrar a tu pareja por un triunfo que tuvo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura YouTube

ACUARIO

Se acercarán a ti hoy con una propuesta que implica un mejor sueldo, pero el ambiente laboral seguro es algo que no te agradará. Intenta quedarte con los dos y elegir cuál te gusta más. Tampoco te sientas obligado a aceptar.

PISCIS

Tu dinero tardará en reproducirse si te tardas en iniciar tus proyectos. Toda acción tiene una reacción y eso también entra en las decisiones buenas. En cuanto a tu pareja, hoy encontrarán el lenguaje perfecto para comunicarse.

LA NACION