El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 17 de marzo

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 17 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Si tienes problemas con una persona, no termines la relación de inmediato. Date el tiempo de conversar con él o ella y ver si pueden llegar a un acuerdo. Toma en cuenta que las relaciones se construyen y que no pueden ser perfectas.

TAURO

Aceptarás por fin el rol de persona madura que tienes tanto en tus círculos sociales como en tu familia. No te estreses ni te acomplejes, solo trata de no colgarte responsabilidades que no son tuyas. Que seas maduro no significa que tengas que ayudar o servir a todos.

GÉMINIS

Los astros te dicen que te dejes aconsejar por las personas que rodean, dado que, además de darte una nueva visión de las cosas, te acercarás más a tu círculo social. Las reuniones no faltarán y comenzarás a estrechar lazos con algunos.

CÁNCER

La recomendación para este viernes es que te dejes llevar por lo que los planetas tienen preparado para ti. Hay una persona que está acercándose mucho a ti, pero es con buenas intenciones. No tengas miedo, todo será para bien.

LEO

Una persona que quieres atravesará un mal momento y necesitará tu ayuda. Es probable que pases todo el día brindándole apoyo. En cuanto a tu carrera, puede ser que comiences a tener dudas de si elegiste correctamente a lo que quieres dedicarte.

VIRGO

Se impone que comiences a tomar un estilo de vida que te ayude a estar estable de salud. Los hábitos alimenticios y de movimiento físico que tengas son lo que más influye para mantener una buena energía.

LIBRA

Los planetas te exhortan a ser un poco más abierto con tu pareja. Es hora de que se conozcan más a fondo y que exploren cosas nuevas juntos. Eso se unirá a la gran necesidad de experimentar que nació en ti hace algunos días.

ESCORPIO

Los astros te dicen que necesitas ser un poco más amable con las autocríticas. A veces no te gusta nada de lo que haces, por lo que tienes que empezar a ver las cosas de forma más positiva. No te presiones ni te exijas demasiado.

SAGITARIO

Tendrás una excelente jornada laboral, en la que conocerás lo que realmente es trabajar en equipo. Todos pondrán de su parte y la relación de todos se consolidará aún más. Solo no te distraigas y enfócate en cumplir con tu trabajo.

CAPRICORNIO

Te sentirás un poco decepcionado porque no has encontrado a la persona perfecta para abrirle las puertas del amor. Sin embargo, alguien totalmente compatible contigo aparecerá en el camino más rápido de lo que crees.

ACUARIO

Tienes que cuidar más la relación que tienes con tu pareja. Sueles dejarla olvidada por tus ocupaciones, por lo que necesitas invitarle a salir o pasar momentos de calidad con ella. Por otro lado, es tiempo de que te integres en su totalidad a tu equipo de trabajo.

PISCIS

Si estás interesado en una persona, tienes que acercarte a decírselo. No hay otra manera de que pueda saberlo. El Cosmos tiene proyectado que te irá muy bien y que serás correspondido. Empieza a actuar y verás los resultados.

