El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 17 de marzo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 17 de marzo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Debes de cuidar tu dinero y no gastar en cosas que no necesitas, sin embargo, tampoco caigas en la tacañería. Por otro lado, recuperarás la fe en las personas, luego de esa terrible decepción amorosa que sufriste.

Números de suerte: 7, 21, 30.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que lo más importante este fin de semana es que corrijas los malos hábitos que tienes y que podrían afectar tu salud. También es fundamental que retomes esas actividades que te hacían feliz y que dejaste de lado.

Números suerte: 8, 18, 49.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Encontrarás un balance en tu vida. El amor, el trabajo y la familia se fusionarán de tal manera que sentirás que no te falta nada. Además, ahora podrás comunicarte con la gente de una forma más certera y en la que tus mensajes no se malinterpretarán.

Números de suerte: 38, 9, 14.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que siempre te mantengas fiel a tus puntos de vista, aunque la gente intente demostrarte que son incorrectos. Tu convicción te llevará lejos. Todos los malestares que sientes se irán poco a poco si te mantienes positivo.

Números de suerte: 11, 28, 18.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este viernes es que dejes de lado las preocupaciones por tu situación monetaria, dado que mejorará más rápido de lo que crees. Respecto a tu salud, es crucial que descanses y no le sobre exijas a tu cuerpo.

Números de suerte: 30, 25, 2.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

El día de hoy estarás completamente alejado de las personas y es porque atravesarás por una racha de timidez. Trata de salir de esa situación y la energía cósmica te ayudará. De igual manera, relaciónate con gente que te ayude a mejorar tu estado de ánimo.

Números de suerte: 15, 48, 3.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No dejes para después lo que puedes hacer hoy. Retoma esas amistades que tienes pendientes y que sentías que estaban olvidadas. Ten por seguro que en cuanto les envíes un mensaje, responderán positivamente.

Números de suerte: 1, 18, 37.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que este viernes trates de no entrar en situaciones negativas. No discutas con nadie, mucho menos por cosas que no tienen sentido. Prioriza terminar tu día de una manera alegre y en compañía de los que quieres.

Números de suerte: 13, 5, 9.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los planetas te exhortan a mostrarte fuerte ante las personas que solo quieren verte caer. Observa todo lo que tienes y date cuenta que no hay motivos para sentirte derrotado. La negatividad no te ayudará en nada.

Números de suerte: 9, 44, 29.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Será un buen fin de semana para asistir a reuniones sociales y hacer nuevas amistades. Las relaciones interpersonales serán tu fuerte en los próximos días, no habrá alguien que no disfrute tu compañía. Serás el alma de la fiesta.

Números de suerte: 25, 7, 10.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se impone que aprendas a delegar responsabilidades en tu trabajo. Es la única manera en la que podrás descansar y cuidar de tu salud mental. En cuanto a tus amigos, te demostrarán que siempre están para ti y que nunca te fallarán.

Números de suerte: 4, 34, 25.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo más que más destacará para ti en este día será el ámbito amoroso. Te envolverás en una gran etapa romántica junto a tu ser amado y serás una persona más soñadora. Si no tienes pareja, tendrás la oportunidad de conocer a un Sagitario o Aries.

Números de suerte: 2, 50, 11.

