El horóscopo de Mhoni Vidente para la primera semana de junio

Mhoni Vidente utilizó sus redes sociales para, desde primera hora, dar los horóscopos a todos sus fieles seguidores que diariamente esperan las predicciones de esta famosa astróloga. En esta ocasión, brindó los pronósticos para la semana del 30 de mayo al 05 de junio, pero también dio una breve introducción sobre qué dicen las cartas del tarot para todo el mes entrante. Además, reveló los “números mágicos” para cada signo del zodiaco.

Aries

Habrá muchos logros personales, sobre todo en la cuestión económica. Hay que cuidarse de enfermedades, en especial de quistes. Vienen dos viajes en puerta, pero cuidarse de las envidias o del mal de ojo es primordial; no hay que hablar de más.

Números de la suerte: 07 y 13.

Tauro

Este mes habrá energías encontradas porque necesitarás tomar una decisión personal que te causará confusión. Hay que relajarse para conseguir estabilidad, pues los astros se alinean para que todo marche como se desea.

Números de la suerte: 05 y 21.

Géminis

Este es el mes de los Géminis y serán tiempos de renovación; es momento de crecer y formar un patrimonio. Los objetivos para el mes de junio deben estar bien claros para poder lograrlos. Hay que cuidarse de las traiciones.

Números de la suerte: 03 y 34.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

Cáncer

Es tiempo de viajar y conocer otros países, no estancarse y dejar el pasado justo donde está. Que tus sentimientos no dependan de otras personas. No hay que desanimarse, pues siempre existe la manera de cambiar y ser diferente para estar mejor. Llega un regalo por parte de un amor nuevo.

Números de la suerte: 12 y 24.

Leo

Va a ser un mes de abundancia económica y prosperidad, así que hay que dejar las malas energías de lado como la venganza y el odio. Los problemas se resolverán: la gracia divina estará a la orden del día, así que puede ser el momento de iniciar un negocio o cambiarse de casa.

Números de la suerte: 11 y 43.

Virgo

Los Virgo llegarán muy lejos este mes, son uno de los signos más inteligentes y esto ayudará a crecer, pero hay que atreverse y quitarse los miedos. Deshacerse de personas complicadas será primordial; las malas energías te sabotean.

Números de la suerte: 01 y 20.

Libra

Si fueron tiempos de escasez y estar abajo, la rueda de la fortuna dicta que ahora será la oportunidad de estar arriba. No hay que esperar lo que no va a llegar, sino ir a por ello. También hay que ser determinante y pensar cosas positivas.

Números de la suerte: 09 y 26.

Mhoni Vidente da sus predicciones semanales

Escorpión

Si se está perdido o confundido, será el mes para retomar el camino, pero que la calma predomine. Todo va a pasar y las cosas se van a solucionar favorablemente. Viene un reconocimiento muy importante en el trabajo y una promoción laboral.

Números de la suerte: 06 y 23.

Sagitario

Se mueven las energías, así que será un mes de viajes y conocer gente nueva. Es el momento de pedir para que las cosas se den: al universo o a Dios. Hay que liberarse de ataduras que generan pensamientos negativos; una mejor alimentación podría funcionar para obtener una mayor estabilidad: somos lo que comemos.

Números de la suerte: 15 y 19.

Capricornio

La carta de El Loco dice que todo se dará, pero no hay que darle importancia a lo que la gente dice. Hay que quitarse de encima a las personas que quitan personas negativas, no a las personas que realmente te apoyan. Se vienen viajes.

Números de la suerte: 08 y 30.

Acuario

Es momento de arreglar papeles y todos los documentos personales; también de terminar la escuela e iniciar quizá una maestría. Controlar los vicios será una buena opción para avanzar; se puede hacer de todo, pero con medida, no abusar. Va a haber un cambio en el trabajo.

Números de la suerte: 17 y 22.

Piscis

Se aproxima un nuevo comienzo y una vida, porque será el mes de realización de los propósitos. El drama se termina y habrá cambios positivos en todos los aspectos, especialmente en lo laboral. Llega un dinero extra o un ascenso.

Números de la suerte: 18 y 27.