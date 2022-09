El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 1 de septiembre

Nana Calistar llegó este jueves 1 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Nunca esperes lo mismo que das porque la gente no suele ser recíproca con lo que recibe. Ten presente que no todos piensan como tú. Es momento de ser quien siempre soñaste y salir a comerte el mundo, solo tú mismo puedes impulsarte.

Tauro

Siempre ten en mente quién eres y todo lo que quieres lograr, saber qué es lo que quieres para el futuro te ayudará a consolidar tus sueños. No te dejes manipular por la gente que te rodea y tampoco permitas que te lastimen.

Géminis

Es momento de que pongas los pies en la tierra y pienses muy bien hacia dónde quieres ir, porque las dudas no te permiten avanzar. Sueles tomar mucho en cuenta lo que las personas dicen de ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

No finjas tener sentimientos irreales por una persona porque solo la lastimarás. Si esa persona no te interesa, está mal continuar a su lado por comodidad. El tiempo corre y no se detendrá por nada del mundo.

Leo

No temas afrontar tus miedos, eso solo lo hacen los valientes. Trata de enfocarte en tu felicidad y disfrutar de lo que la vida tiene para ti. Mantén tu mente fría y recuerda que eres tu prioridad en todo lo que hagas, ve a por ello.

Virgo

Cuídate de indiscreciones porque este jueves podrías decir palabras que dañen a personas que quieres mucho. Tienes el poder de destruir a quien desees con una sola palabra, pero eso a veces puede ser también un defecto.

Libra

Sueles ser bondadoso con los demás, pero finalmente te diste cuenta de que son pocas las personas que lo valoran y que harían lo mismo por ti. Enlista bien a los seres queridos que nunca te fallan y están al pie del cañón.

Escorpión

Por fin te percatarás de todo aquello que te negabas a creer, porque hoy los astros te enviarán una señal para que toques fondo. Hay heridas que ya no sanarán porque se encuentran en reposo, tendrás que revivirlas para dejarlas ir.

Sagitario

Se aproximan problemas familiares, pero nada de que preocuparse porque se resolverán con el paso de los días. Si tú iniciaste alguna discusión y te sientes culpable, no dejes que el tiempo corra sin disculparte con la gente.

Capricornio

Conocerás a personas importantes que te dejarán grandes lecciones, eso es lo que debes valorar de la vida. Lo peor que puedes hacer este jueves es culpar a otros por tus errores, asume lo que haces y acepta las consecuencias.

Acuario

Es momento de comenzar desde cero y deshacerte de todo lo negativo. Si algo no te aporta nada bueno, es mejor que lo dejes ir. Cierra los ciclos dolorosos y deja que tu corazón sane, solo así podrás seguir adelante.

Piscis

Cuida tus palabras porque podrías decir cosas frente a las personas incorrectas. No confíes ni en tu sombra, ya que la información que esa gente pueda filtrar te dañará en un futuro. Relájate y suelta el estrés.