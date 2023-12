escuchar

En los últimos años Nana Calistar logró ganarse poco a poco un lugar más preponderante en el mundo de la astrología, tras conseguir seguidores en redes sociales por su particular y divertida manera de contar las predicciones del día. Hoy, la adivina compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo este jueves 28 de diciembre.

Aries

Enfrenta los problemas que has estado evitado todo este tiempo, y busca soluciones directas. Recibirás consejos de moda para Nochevieja. En el amor, cualquier dificultad se resolverá rápidamente. Un viaje podría presentarse, aprovéchalo para salir de la rutina y enfocarte en lo que realmente importa.

Tauro

Hoy es un día de acción y socialización. Aunque el trabajo sea suave, un plan con amigos te espera. En el amor, si tienes pareja, poco a poco avanzan hacia la felicidad. Si estás soltero, es un buen momento para conocer gente nueva. Valora tus amistades, ya que pueden traer cambios sorprendentes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 28 de diciembre Unsplash

Géminis

Concéntrate en los preparativos de Nochevieja, pero no descuides tus obligaciones diarias. La pasión en el amor está en su punto más alto. Planifica algo especial para cerrar el año con broche de oro, y prepárate para enfrentar desafíos y oportunidades futuras.

Cáncer

Estás en un momento reflexivo, ideal para tomar decisiones importantes. Apoya a un ser querido en dificultades; el Universo te recompensará. En el amor, es un gran día para las parejas consolidadas.

Leo

Mira el mundo con optimismo y usa esa energía para mejorar tus relaciones diarias. En el trabajo, esta actitud te ayudará a tomar decisiones acertadas. En el amor, considera seriamente los deseos de tu pareja.

Virgo

Equilibra el trabajo con momentos de diversión. Después del trabajo, socializa y disfruta de nuevas conexiones. En el amor, sé proactivo y sorprende a tu pareja. Ignora los chismes laborales y mantén tu enfoque en lo que realmente importa.

Libra

Tu relación encuentra su equilibrio. Disfruta de la intimidad con tu pareja, confía en su sinceridad. Es un buen momento para fortalecer la relación y pensar en compromisos. Si estás soltero y alguien te interesa, anímate a hablarle, el éxito te espera.

Escorpio

Con energías altas, enfócate en lo importante y pospón eventos sociales. Al tomar decisiones que afectan a otros, piensa bien tus acciones. Sé prudente con préstamos de dinero, ya que podrían complicar tus finanzas.

Los horóscopos de Nana Calistar para este 28 de diciembre UNSPLASH

Sagitario

A pesar de la desmotivación laboral, el descanso te ha revitalizado. Disfruta de los éxitos del día, producto de tu esfuerzo. En el amor, mantente abierto a nuevas experiencias. Si estás en una relación, cuida no deslumbrarte por alguien nuevo.

Capricornio

Enfócate en tus sueños y no solo en el trabajo. No te obsesiones con el dinero si tu labor no te satisface. Acepta una invitación de amigos, podría ser divertida y enriquecedora. Equilibra tu vida laboral con la búsqueda de tus pasiones.

Acuario

Hoy podrías sentirte menos brillante. Evita involucrarte en conflictos ajenos y mantén tu autenticidad en el amor. No cambies por complacer a otros; valora tu individualidad. Mantén el control de tus finanzas y no te dejes influenciar por rumores.

Piscis

Disfruta de tu buena racha y mantén alejadas las influencias negativas. Dedícate a proyectos personales y no te rodees de gente tóxica. Valora a quienes te apoyan y te aman genuinamente.