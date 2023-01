El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 5 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este jueves 5 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Los pensamientos son un factor importante para lo que atraes a tu vida. Si piensas positivo, llegarán a tu entorno cosas buenas. Por el contrario, se podrían avecinar malos augurios si solo crees en tragedias. Solo tú puedes establecer el rumbo de tu destino.

TAURO

Podrías comenzar a relacionarte con alguien que no sabe lo que quiere. Pero los astros te dicen que ya no puedes mantener la esperanza en una persona que no te demuestra que quiere estar contigo. Deja de vivir de promesas y créele únicamente cuando actúe.

GÉMINIS

Nunca permitas que tu esencia y personalidad cambien, mucho menos si es para complacer a otros. La gente que te quiere siempre te va a aceptar como eres. Por otro lado, dejarás de enfocarte en los problemas de otros y eso te hará sentir más tranquilo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Las amistades no siempre son sinceras contigo. Recuerda que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Hoy te enterarás de una traición por parte de uno de ellos. Es momento de alejarte de él o ella y acercarte a quien siempre está para ti.

LEO

Este jueves tienes que cuidar mucho lo que dices porque podrías cometer una indiscreción. Tus palabras se convertirán en un arma nuclear contra quien las escuche. Así que no des tu opinión si nadie te la pidió.

VIRGO

Tienes que empezar el año de la mejor manera: enfocándote en ti y en tus logros. Nadie más lo hará por ti. Es el momento perfecto para soltar todo lo que te hace daño y darle paso a experiencias prometedoras. Te mereces ser feliz.

LIBRA

Un familiar te pedirá tu ayuda este jueves. La recomendación es que le brindes ese apoyo porque después podrías ser tú quien lo necesite. En cuestiones del amor, podrías relacionarte con una persona. Aunque debes tener cuidado porque no será nada serio.

ESCORPIÓN

Tienes que aprender que tu mejor descripción es la gente con la que te rodeas. El cómo te ven los demás radica en qué tipo de personas hay en tu entorno. Así que tú sabes qué es lo que quieres atraer y la impresión que quieres dar.

SAGITARIO

Pasarás por una mezcla de emociones el día de hoy. Por un lado querrás abandonarlo todo porque estás harto, y por el otro tendrás la actitud de luchar por lo que quieres. Solo déjate llevar y no te presiones.

CAPRICORNIO

Se impone que te alejes de gente que no te aporta nada negativo. Juntarte con personas que solo critican a otros y que no se enfocan en lo suyo es lo que más te quita energía. No te recrimines por los errores que cometiste, todavía tienes la oportunidad de remediarlos.

ACUARIO

Hoy sabrás que esa persona con la que salías en realidad tiene pareja. No actúes por arrebato y solo aléjate lentamente. Por nada del mundo aceptes ser el segundo plato. Eso te servirá como lección para no relacionarte con cualquier persona.

PISCIS

Este jueves pasarás por un momento de desilusión, pero lo más importante es que no dejes de creer en ti. Los imprevistos suceden y eso no significa que no seas bueno. Sigue en la lucha de conseguir tus objetivos y lo lograrás.

LA NACION