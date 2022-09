El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 8 de septiembre

Nana Calistar llegó este jueves 8 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No descuides a tu familia, ni siquiera por el trabajo. Hoy necesitarán de tu apoyo más que nunca y si no estás después vendrán los arrepentimientos. Tu familia es lo más sagrado que tienes, no los dejes de lado por nada.

TAURO

Se aproximan días de estrés en el trabajo, pero, lejos de ser una carga y una mala racha, te servirá para darte cuenta de todo el amor que te tienen algunos compañeros. Debes aprender a diferenciar quiénes tienen buenas intenciones y quiénes no.

GÉMINIS

Si estás soltero, podría darse la oportunidad de conocer nuevos amores este jueves. Será a través de una red social o amigos en común. En cuanto a la alimentación, cuida un poco más lo que comes. Evita los alimentos dañinos para la salud.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Ser directo con las personas no está mal, solo que hay gente que no está dispuesta a aceptar tanta sinceridad. Con quienes no tienes tanta confianza, mesura más tu carácter y tu manera de expresar los sentimientos.

LEO

No tomes decisiones a la ligera, siempre ten cuidado y prioriza decidir lo que tú quieres. Nadie puede vivir ni decidir sobre ti. Si necesitas el apoyo de tus amigos, no dudes en pedirlo. Hay personas dispuestas a darlo todo por ti.

VIRGO

Se aproximan noticias de un embarazo inesperado por parte de una de tus amistades. Por otro lado, aprende a tapar los huecos que se generaron en tu relación. El amor es lo más importante y debe predominar ante todo.

LIBRA

Si tus proyectos no funcionan como esperabas, no te desanimes. Solo es cuestión de que cambies el foco y generes más ideas. Es fundamental que pienses a futuro no solo en tu vida personal, sino también en lo profesional.

ESCORPIÓN

Siempre que busques encontrarás algo, ya sea oportunidades laborales o hasta personas de calidad. En el mundo hay versatilidad en todos los aspectos, solo es cuestión de que te enfoques. Aléjate de todo lo negativo.

SAGITARIO

Hoy te propones lograr tus metas y los astros te dicen que no te rindas porque sí se te dará. Solo alcanza el éxito quien tiene el valor de correr por lo que es suyo. En cuestiones amorosas, no ruegues la atención de nadie.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con caídas o golpes porque estarán a la orden del día y podrían causarte un gran malestar. Se aproximan también oportunidades de viajar con tus seres queridos. Además de algunos cambios en materia laboral.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Ayudar a los demás habla muy bien de ti, pero no siempre está bien priorizar las necesidades de otros antes que las tuyas. No intentes defender lo indefendible ni solucionarle la vida a los que te rodean. Enfócate en ti.

PISCIS

Este jueves te vendrá a la mente una persona de tu pasado. La extrañarás e incluso querrás buscarla, solo recuerda por qué se alejó y mantente firme en tu decisión de alejarte. Confía en tu pareja y evita las discusiones por celos.