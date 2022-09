US Open: una joven espectadora se volvió furor en redes por sus reacciones frente a la cámara del estadio

Es muy común ver todo tipo de situaciones alocadas a través de las cámaras de un estadio y Megan Lucky es una de esas personas que fueron captadas por sorpresa.

Casi sin quererlo, la joven se volvió una suerte de ícono del US Open luego de que bebió, por primera vez en 2021, su vaso de cerveza de un solo trago al ser captada por la cámara.

Este año, y seguramente con algo más de premeditación, la joven -a quien muchos ya llaman “Beer Girl”- fue nuevamente proyectada en pantalla gigante, algo que fue celebrado por todo el estadio y también por ella misma, que procedió a hacer de nuevo su ya clásico fondo blanco de cerveza.

Todo comenzó hace un año cuando acudió junto a su novio al Estadio Louis Armstrong, en Queens, uno de los más pequeños que albergan las competencias del US Opens. No esperaba que las cámaras la fueran a apuntar, pero justo ocurrió cuando ella tenía las manos ocupadas con su (al parecer) reciente compra. En ese instante, no lo dudó demasiado y se apuró a beberse el vaso de cerveza de un solo trago.

En declaraciones citadas por el New York Post, ella misma contó que fue una acción espontánea. “Estaba un poco borracha y sentí dentro de mí las ganas de hacerlo. Definitivamente fue un impulso del momento”, admitió Lucky. Y después describió cómo se sentía por haberse vuelto viral: “Me sentí como una minicelebridad por un tiempo. Nunca esperé que nada de esto sucediera… No lo planeé. Acababa de suceder”.

El momento icónico de una fan del US Open que toma fondos de cerveza

Todo había quedado ahí, hasta que este 2022 volvió a acudir al mismo estadio para animar a sus tenistas favoritos. También tenía un vaso de cerveza en la mano, aunque no creyó que su hazaña se fuese a repetir, pero en ese preciso instante los camarógrafos se miraron entre sí: “Efectivamente, las cámaras me encontraron. Aproveché el momento y bebí la cerveza”, dijo.

En ese momento supo que la incitaban a tomar su bebida nuevamente: “Y pensé, ¡oh, oh!”, agregó en la misma entrevista citada por NY Post. Después de hacer eso se volvió viral otra vez y ahora ya lo tomó como un halago: “Dije, si vuelve a suceder, me encantaría tener otro momento, que la multitud se vuelva loca una vez más”, aseguró Lucky, de 26 años.

Por otro lado, pese a ser la estrella de la cerveza, admitió que no es tan fanática de ella: “Simplemente bebería lo que esté frente a mí”, mencionó al mismo tiempo en que quiso dejar en claro que no exhortaba a nadie a atiborrarse de bebidas alcohólicas: “Fue en el momento. Me gusta divertirme, pero no ando bebiendo 100 cervezas por ahí”.

Megan Lucky y su novio en el US Open @meglucky53/Instagram

Además, consideró que se trata únicamente de algo que puede volverse una tradición dentro del deporte y que para ella sería un honor que su acto fuera usado para unir a la gente en este ámbito. “Es lo mejor que existe. Me siento honrada… Me encanta unir a la gente a través del deporte. Ser casi un símbolo es genial”, dijo antes de confirmar que el año que viene volverá al torneo. “No puedo esperar para mantener la tradición”.