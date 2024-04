El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 1° de abril

Escuchar

Renombrada por la certeza de sus predicciones, Nana Calistar se ha erigido como un pilar de confianza en el mundo de la astrología. Este lunes 1 de abril, optó por sus redes sociales para desvelar las indicaciones que las cartas tienen sobre amor, dinero y trabajo para cada signo del zodíaco, y que buscan brindar luz y guía a sus seguidores.

Aries

Nadie debería arrebatarte el anhelo de felicidad. Tu esencia y tus acciones delinean tu capacidad y alcance. Pronto verás realizados tus sueños, un ingreso inesperado solventará deudas. Evita las caídas, no cargues culpas ajenas y aprende a valorar lo que te rodea para encontrar la verdadera felicidad.

Tauro

Sé precavido con amistades que divulguen tus secretos. Una oportunidad de viaje se presentará, pero permanece atento a posibles cambios de planes por parte de amigos o familia.

Nana Calistar preparó las predicciones para cada signo en este lunes Pixabay

Géminis

No cambies por alguien que no lo merece. Se vislumbran mejoras económicas y la realización de un proyecto empresarial. No permitas que te manipulen, mantén tus asuntos en privado.

Cáncer

Ajustes en un proyecto y la aparición de un nuevo interés amoroso marcarán un antes y un después. Podrías emprender un viaje que te llevará a conocer a alguien especial. Mantente firme en tus convicciones y no te dejes influenciar negativamente por los demás.

Leo

Los días de frustración son parte del proceso, mantente alejado de la envidia ajena. Una noticia de un antiguo amor te dará mucho en qué pensar. Podrías emprender un nuevo negocio o viajar por trabajo. Aprende a delegar responsabilidades y a disfrutar cada momento.

Virgo

Una oportunidad empresarial en el sector alimenticio se vislumbra favorable, pero selecciona con cuidado a tu equipo. Una aventura amorosa podría cambiar tu perspectiva. No permitas que las críticas te afecten, enfócate en tus planes de futuro.

Las estrellas marcan el camino de Nana Calistar para el 1° de abril UNSPLASH

Libra

Cambios inminentes te impulsarán a madurar y alejarte de influencias negativas. Prioriza a tu familia, pues puede que la hayas descuidado. La suerte te acompañará en los juegos de azar, pero sé prudente con tus finanzas. Tu carisma atraerá a muchas personas, sin embargo, sé selectivo para evitar malas compañías.

Escorpio

Descubrirás verdades incómodas, pero esto marcará el inicio de una etapa de renovación. Ábrete a nuevas amistades y deja de insistir en relaciones unilaterales. Si tienes pareja, es momento de fortalecer tu relación ante posibles interferencias.

Sagitario

Prepárate para afrontar una enfermedad familiar. Alguien del pasado intentará reconectar contigo. Evita involucrarte sentimentalmente en relaciones pasajeras. Te esperan nuevas oportunidades financieras, maneja los conflictos laborales con diplomacia. Es crucial aclarar malentendidos con amigos para mantener la confianza.

Capricornio

Los comentarios negativos no deben influir en tu estado de ánimo. Encararás desafíos, pero de ellos aprenderás lecciones valiosas. Una noticia te llenará de alegría. Las posibilidades amorosas se amplían, sé abierto y menos exigente. Mejorarás financieramente, y te llegarán ingresos adicionales.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Amistades podrían traicionarte, pero descubrirás quiénes son realmente. La nostalgia por un amor perdido te invitará a reflexionar. Experimentarás dudas sobre alguien cercano que perturbarán tu sueño.

Piscis

Reflexiona sobre tu trayectoria y valora tus logros. Aunque el amor pueda presentar desafíos, confía en tu intuición para tomar decisiones acertadas. Un amigo cercano enfrentará dificultades, pero superará los obstáculos.