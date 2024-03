El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 29 de marzo

Escuchar

La habilidad y exactitud en las predicciones astrológicas de Nana Calistar la han consolidado como una fuente de confianza en el ámbito de la astrología. Este viernes 29 de marzo, la pitonisa utilizó sus redes sociales para compartir las perspectivas que las cartas vaticinan sobre temas cruciales como el amor, el dinero y el trabajo, destinadas a cada uno de los doce signos del zodíaco, con las que la astróloga busca ofrecer luz y guía a sus seguidores.

Aries

Es momento de no caer en provocaciones para no actuar por impulso. Defiende tus ideales y puntos de vista, pero siempre con respeto. No dejes que nadie decida por ti.

Tauro

Deja de tener miedo de buscar nuevas y mejores oportunidades de trabajo, porque los astros vislumbran tu crecimiento. Trata de no esperar mucho de las personas de tu entorno y mejor busca en tu interior para escucharte a ti mismo.

Géminis

Cambia tu manera de actuar con ciertas personas que no merecen todo lo que sacrificas por ellas. En el amor, rompe la rutina para fortalecer los vínculos.

Cáncer

Aprende a valorarte al máximo y a no perdonar traiciones. No permitas que ningún chisme te ponga de mal humor, porque estás logrando tus sueños y sabes cuáles son tus metas.

Leo

Tendrás un gran evento o reunión social que te hará sentirte ocupado. En la amistad, no confíes en personas que acabas de conocer y ten cuidado con tu sinceridad, que a veces puede ofender a los más susceptibles.

Virgo

Deja atrás todo lo que te quita el sueño para olvidarte del pesimismo. Hay posibilidades de un nuevo amor en estos días. En el ámbito laboral, tendrás grandes responsabilidades con las que debes cumplir.

Libra

Se avecinan cambios muy buenos en tu vida, pero deberás tener cuidado de lo que les dices a las personas de tu entorno. Tienes que aprender a identificar a quienes no aportan nada a tu bienestar y te restan energía.

Escorpio

Si tienes una relación y pasan por momentos malos, busca la manera de acercarte a tu pareja y no permitas que se pierda lo bonito que han construido. Tus amigos serán tu soporte en estos días.

Sagitario

Algunas veces te deprimes y dejas atrás tus sueños. El problema no es que tus expectativas sean muy altas, sino que te falta determinación para concretar tus planes. Se avecina un viaje y reuniones familiares que te ayudarán a estar mejor.

Capricornio

En el amor, los astros dicen que hay un ambiente positivo, pero tienes que aprender a confiar para concretar una relación estable. Es importante que dejes de ser tan pesimista, así atraerás todo lo bueno.

Acuario

No seas tan rencoroso con las otras personas y aprende a perdonar. Trata de equilibrar tu trabajo, porque tienes el suficiente tiempo para hacer todo en orden y sin presión, pero lo dejas todo al último momento. Cambia esa actitud.

Piscis

Recuerda que todo tiene una razón y que debes tener muy claro hacia donde te diriges. Es hora de recargarse de energías positivas y de que no pierdas más tu tiempo. Hay posibilidad de emprender un viaje en los próximos días.