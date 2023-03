El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 13 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 13 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de que comiences a tener más amor propio: que te valores, te quieras y permanezcas al lado solo de la gente que te demuestra su interés. No le regales tu tiempo a quienes no tienen intención de regalarte el suyo.

TAURO

Los astros te dicen que debes prestarle más atención a tus seres queridos. Si no quieres perderlos, es necesario que no te ausentes tanto de su vida. Por otro lado, podrás salir de una deuda que tenías pendiente.

GÉMINIS

Se impone que vayas con determinación hacia los objetivos que tienes en mente, ya que es la única manera en la que los lograrás. Nada llegará a tus manos por arte de magia, sino que tendrás que esforzarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Sueles preocuparte por el bienestar de los demás, pero dejar el tuyo a un lado. Por eso, este lunes es más importante que priorices tus necesidades y que no te desvivas por nadie que no seas tú. Esa nueva actitud te traerá frutos a nivel personal.

LEO

Recibirás una gran cantidad de comentarios hirientes disfrazados de críticas constructivas, pero no debes permitir que te dañen. Ten en cuenta que si la gente intenta destruirte es porque tienes algo que quiere.

VIRGO

Podrías comenzar a planear un viaje corto para el fin de semana junto a tu pareja. Esos momentos les servirán para solucionar algunos problemas que tenían pendientes, a causa de los celos o los malos entendidos.

LIBRA

Se impone que evites los problemas y no te metas en chismes innecesarios. Si tus amistades son de las que critican a cada persona que se les pone en frente, es mejor que te alejes. Ese tipo de ambientes solo te llenan de energía negativa.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que no gastes dinero en cosas que no necesitas, dado que tu economía se vería afectada en un futuro no muy lejano. Debes cuidar lo que ganas y comenzar a tener una mejor relación con eso.

SAGITARIO

Tendrás la oportunidad de involucrarte sentimentalmente con un amigo, pero tienes que pensarlo muy bien antes. Una vez que inicies, ya no habrá vuelta atrás. Respecto al área profesional, también hay posibilidades de que te inviten a abrir un negocio.

CAPRICORNIO

Si en el pasado ya tuviste una gran enseñanza en materia amorosa, debes ponerla en práctica. No te permitas cometer errores que ya experimentaste en el pasado, de lo contrario, sufrirás más decepciones y será difícil salir de ellas.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Un amor del pasado regresará a tu entorno para intentar demostrarte que separarse fue una equivocación. Sin embargo, tú sabes lo que sientes y lo que quieres, así que no te dejes manipular. Por otro lado, se aproxima una separación en tu familia.

PISCIS

La recomendación para este inicio de semana es que cierres círculos, sanes heridas y vuelvas a empezar. Deja atrás el pasado y dale la bienvenida a un nuevo presente, ya que mucho de lo que te sucede es porque todavía no superas la vida que llevabas antes.

LA NACION