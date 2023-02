El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 27 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 27 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tu suerte este lunes no será del todo buena. Algunas cosas podrían salirte mal, o al menos no como esperas. Sin embargo, no es algo de lo que tengas que preocuparte porque es seguro que vendrán tiempos mejores.

TAURO

Los astros te dicen que hay un familiar que ha hablado mal sobre ti y tu familia. Hoy sabrás quién es. Por otro lado, un amor del pasado pensará en ponerse en contacto contigo solo para incomodarte, así que no le des entrada.

GÉMINIS

Ten cuidado con los golpes y caídas porque estarán a la orden del día. También cuídate de relacionarte con personas en el ámbito casual, ya que podrías salir severamente lastimado. Sé claro con lo que quieres desde el principio.

CÁNCER

Se aproximan días de algunos cambios y también de reflexión. Lo importante es que no te dejes vencer ante nada y que busques la posible solución. Solo trata de no contarle tus planes a nadie porque las envidias podrían estancarte.

LEO

La recomendación para este lunes es que aprendas a manejar la energía a tu favor. Si quieres salir adelante, tienes que saber qué es lo que quieres y cómo atraerlo a tu vida. Si no tomas las oportunidades que se te presentan, alguien más lo hará por ti.

VIRGO

Los planetas te exhortan a abrirle nuevamente la puerta al amor. Ya estás listo para iniciar una nueva relación después de las desilusiones que viviste, solo tienes que aceptarlo. Te mereces ser feliz, no tengas miedo.

LIBRA

Una amistad te buscará hoy para contarte algunas cosas sobre otros amigos. Serán únicamente chismes, así que intenta no caer en su juego. También trata de no enojarte o discutir porque con tus palabras podrías dañar a alguien.

ESCORPIÓN

Tú y una persona que es muy cercana tendrán un severo conflicto próximamente. Todo es a causa de que ninguno de los dos sabe aceptar sus errores ni aceptar que todos piensan de diferente manera. Pon de tu parte.

SAGITARIO

Se impone que empieces a cuidar más de tu alimentación porque tu salud está en juego. Recuerda que tu cuerpo es lo más valioso que tienes y hay que preservarlo. Además, podrías combinarlo con un poco de ejercicio.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que si estás en una nueva relación no cometas los mismos errores que en tus relaciones pasadas. Es momento de que aprendas a valorar lo que tienes a un lado y ser un poco más maduro.

ACUARIO

Iniciarás con los deseos de emprender tu propio comercio y la respuesta de los planetas es que sí. Una vez que comience a dar frutos, te irá mejor de lo que ya te va actualmente. No supongas lo negativo y lánzate a la aventura de los negocios.

PISCIS

Una expareja se dará cuenta de que en realidad sí eras lo que quería para su vida, pero será demasiado tarde. Te lo dirá y además vigilará tus movimientos para saber qué haces a todas horas. No obstante, déjale en claro lo que tú quieres.

