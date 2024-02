escuchar

Si bien Nana Calistar es un nombre relativamente nuevo en el mundo de la astrología, en este corto tiempo la pitonisa logró labrarse un nombre importante gracias a sus predicciones acertadas y sus poderosos rituales. Hoy, la adivina compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo de cara a este lunes 5 de febrero en materia romántica, económica y laboral.

Aries

Deja de dudar y actúa con determinación en tus proyectos. Un amigo necesita tu apoyo; una salida puede ser el mejor alivio. Este mes, enfoca tus energías en mantener el equilibrio emocional a través de la meditación y el ejercicio.

Tauro

Es tiempo de crecer y dejar atrás viejas limitaciones. Reflexiona sobre decisiones importantes con serenidad. Este mes marca el inicio de un emprendimiento prometedor. La comunicación honesta fortalecerá tus vínculos.

Géminis

Evita conflictos innecesarios y mantén la paz interna. La meditación te ayudará a superar momentos de tensión. Escucha a tu intuición para guiar tus decisiones profesionales. Este mes, la creatividad será tu mejor aliada. En el amor, sé paciente y comprensivo con tu pareja.

Cáncer

Recuerda la importancia de cuidar tu bienestar físico. Este mes, busca actividades que te llenen de energía y paz. La meditación matutina te conectará con tu esencia. En el trabajo, mantén la concentración y no permitas que distracciones menores te desvíen de tus objetivos.

Leo

No permitas que discusiones familiares afecten tu ánimo. Encuentra fuerzas en tu interior para superar adversidades. Este mes, enfócate en tu desarrollo personal y profesional. En el amor, muestra tu afecto genuinamente y fortalece la relación con pequeños detalles.

Virgo

Las noticias familiares no deben perturbar tu tranquilidad. Valora el tiempo con tus seres queridos y evita el orgullo. Una persona del pasado podría retornar, pero mantén claridad en tus sentimientos. Este mes, la diplomacia será clave en el trabajo. En el amor, mantén abiertas las líneas de comunicación para fortalecer el vínculo.

Libra

Recuerda tu valor y no dejes que nadie te haga dudar de ti mismo. Evita debates infructuosos con quienes no comprenden. Una oportunidad laboral se aproxima, ábrela con confianza. Hoy, visualiza tus metas y crea un plan de acción.

Escorpio

Controla tu temperamento para evitar daños colaterales. Un amigo podría desatar sentimientos confusos; piensa bien antes de actuar. No te creas el ombligo del mundo y mantén la humildad. Reactiva tu energía y toma las riendas de tu vida y relación.

Sagitario

Lamentarás una mala inversión, pero aprende y sigue adelante. La salud demanda atención. Invierte en bienestar personal. Un viaje o propuesta laboral te espera, sé audaz y acepta. El amor se muestra generoso. Si estás abierto, alguien especial llegará para quedarse.

Capricornio

El perdón libera. Suelta el pasado para abrazar el presente con alegría. Un engaño cercano podría sacudirte; mantén los ojos abiertos. Vive a plenitud, sin miedos ni restricciones. El descanso revitaliza. Dedica este día a recargar energías y reevaluar tus rutinas.

Acuario

Evita conflictos innecesarios; valora la paz sobre la razón. La fidelidad es clave en las relaciones; cuida lo que tienes en casa. La tranquilidad domina el día; aprovecha para ordenar tus pensamientos y planes.

Piscis

Aprende de tus errores para no repetirlos; el pasado enseña pero no define. Deja ir a quien no valora tu presencia; enfócate en tu bienestar. Un humor fluctuante refleja frustraciones internas. Busca salidas constructivas.