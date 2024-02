escuchar

En una subasta reciente, una moneda aparentemente común captó la atención de los coleccionistas y alcanzó un precio sorprendentemente alto. A pesar de que es una pieza fabricada en cobre y muy desgastada por el paso del tiempo, su valor se lo dio el momento histórico en el que la acuñaron.

Debido a que solo existen pocas muestras de esta pieza, una se vendió en US$22.800 en una subasta de Heritage Auctions el 11 de enero de 2024, y otra, que estaba en casi perfecto estado, con un grado de MS-64, salió al mercado en US$204 mil en 2021, de acuerdo con el Professional Coin Grading Service.

Una moneda de cobre se subastó por miles de dólares debido a la importancia de su historia Captura Heritage Auctions

Sobre el ejemplar subastado más reciente, la moneda de cobre desgastada es un testimonio de esa época. A pesar de su maltrato, cada rasguño y abolladura en la superficie cuenta la historia de una nación en sus primeros años, que luchaba por su identidad y su economía. Por esa razón, para los coleccionistas, aunque pueda parecer una simple moneda, es un objeto invaluable que ofrece una gran ventana al pasado.

La moneda se vendió en 2024 Heritage Auctions

Las características de la moneda 1787 New York Excelsior Copper

La moneda, identificada como 1787 New York Excelsior Copper, Indian and New York Arms, puede alcanzar miles de dólares a la venta, como ya ha sucedido, con lo que se demostró que el valor de un objeto no reside en su condición física, sino en el relato que lleva consigo. Únicamente existe una docena de ellas.

Una moneda acuñada años después de la Independencia de estados Unidos, se subastó por miles de dólares Captura Heritage Auctions

“Uno de los objetos de cobre más emocionantes de la era de la Confederación, que representa a un guerrero indio de pie rodeado por la inscripción que pone la piel de gallina: Liber Natus Libertatem Defendo o Nacido libre, defiendo la libertad”, así describe a la moneda la casa de subastas Stack’s Bowers. “Es uno de los mejores ejemplares conocidos, superado, hasta donde sabemos, solo por la moneda maravillosa de Eliasberg de Mint State”, se agrega.

Esta moneda es un ejemplo de las varias piezas que se acuñaron de forma privada antes de que el gobierno federal tomara toda la producción a través de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en 1792. En una de las caras se ve a un nativo americano con una hacha en la mano y un arco con cuerda en la otra. El reverso muestra las armas de Nueva York, la Libertad y la Justicia al lado de un escudo y una pequeña águila.

Una antigua moneda de cobre se subastó en miles de dólares Captura Heritage Auctions

“En el anverso superior se ve algo de granularidad trivial en la superficie, una pequeña mancha verde en la falda de Liberty en el reverso, encima de la letra R. Un espécimen realmente ejemplar”, explica Stack’s Bowers.

La importancia de la numismática:

Por lo valioso de la historia: las monedas y billetes guardan momentos relevantes de la historia. A través de la numismática, se pueden estudiar diferentes períodos, culturas y eventos.

Herencia artística: las monedas suelen tener diseños artísticos y simbólicos que reflejan la cultura de una sociedad en particular. Regularmente, los diseños fueron creados por personajes de renombre.

Por el valor económico: el estudio de las monedas también brinda información sobre la economía de un país. Los patrones de acuñación pueden ofrecer detalles sobre varios aspectos financieros de la época.

La numismática proporciona una mirada hacia el pasado, a través de la cual se aprende sobre la historia y ayuda a apreciar la belleza artística.

