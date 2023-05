El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 8 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 8 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Muchas veces se dan situaciones injustas para ti, pero ten por seguro que la vida siempre se encarga de poner todo en su lugar. Hoy serás testigo de eso, ya que por fin conseguirás algo que deseabas y que te costó mucho obtener.

Tauro

Tu único defecto es que a veces das todo sin esperar nada a cambio, pero en el amor no debe ser así. Todo tiene que ser recíproco y no puedes conformarte con cualquier cosa. No permitas que pasen sobre ti.

Géminis

Los astros te dicen que mantengas los pies en la tierra y que no te dejes llevar por las ilusiones. Está bien soñar y visualizar lo que quieres lograr, pero ni siquiera cuando ya lo logres debes elevarte tanto. Sé tú mismo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

La felicidad es momentánea, así que no trates de estar alegre todos los días, solo aprovecha los momentos en los que te sientas pleno. Por otro lado, es probable que te involucren en un chisme relacionado con una amistad.

Leo

Se vislumbra un éxito rotundo en cuanto al negocio que has tenido en mente desde hace mucho tiempo. Déjate guiar por tu intuición y pon en práctica todo lo que sabes. Enfréntate a todo lo que la vida te ponga en frente.

Virgo

Se impone que dejes de creer en las promesas de los demás y que te enfrasques solo en los hechos. Recuerda que las acciones valen más que mil palabras. No te desgastes ni pierdas tu tiempo en lo que no merece la pena.

Libra

Es preciso que te alejes de cualquier relación a distancia, ya que podrías sufrir una decepción amorosa precisamente por estar lejos de esa persona. Respecto a tu trabajo, te ofrecerán nuevas oportunidades o iniciarás un proyecto diferente.

Escorpión

Hay probabilidades de que te relaciones en modo romántico con uno de tus amigos. Lo único con lo que debes tomar en cuenta es que tienes que decirle lo que sientes. No te enamores sin antes especificarle qué es lo que quieres.

Sagitario

Los planetas te instan a mantenerte pendiente de las amistades de tu pareja. Algunas de ellas podrían estar metiéndole ideas malas sobre ti, con el objetivo de crear conflictos entre ustedes. No te distraigas de tus obligaciones.

Capricornio

La recomendación para esta semana es que no le prestes atención a lo que dicen tus adversarios sobre ti. No es cuestión tuya lo que ellos piensen, tú sabes lo que eres y lo que tienes. Un familiar que hace mucho no ves te buscará este lunes.

Acuario

Hay un amigo que necesita mucho de ti, pero tú has preferido darle la espalda. Todavía estás a tiempo de reparar ese daño y pedirle disculpas. La vida da vueltas y es probable que después seas tú el que requiera de su apoyo.

Piscis

Es hora de que cierres ciclos y veas hacia el futuro. No puedes quedarte estancado en el pasado y tampoco en lo que no pudo ser. La vida te puso pruebas difíciles, pero es tu momento de ser recompensado.

LA NACION